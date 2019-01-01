У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
Сьогодні, 11:33
У Луцьку під міською радою – акція-мітинг на захист прав дітей, яким відмовили у прийнятті на навчання чи відсторонили від навчального процесу через відсутність щеплень.
Захід, організований громадською організацією «Вакцинація: Вільний Вибір», стартував в 11.00 4 березня.
Активісти вважають, що дітям без щеплень необґрунтовано забороняють відвідувати навчальні заклади, таким чином порушуючи Конституцію і законон "Про освіту", а також норми Конвенції про права дитини та Загальної декларації прав людини».
Одна з ініціаторок акції, мама двох дітей Олена Кремінь розповіла: «Ми вважаємо, що рішення про недопущення здорових дітей до навчання є неконнституційним і порушує права дітей. Так само, як і оприлюднення списків невакцинованих детей. Мої діти 2 тижні не ходили до школи, після моєї заяви до директора продовжили навчання». Також жінка розповідає, що після такого інциденту старшого сила, який навчався в 6 класі, перевели на так зване «домашнє навчання».
Активісти, до того ж, адресують звернення із певними вимогами голові ОДА Олександру Савченку.
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Захід, організований громадською організацією «Вакцинація: Вільний Вибір», стартував в 11.00 4 березня.
Активісти вважають, що дітям без щеплень необґрунтовано забороняють відвідувати навчальні заклади, таким чином порушуючи Конституцію і законон "Про освіту", а також норми Конвенції про права дитини та Загальної декларації прав людини».
Одна з ініціаторок акції, мама двох дітей Олена Кремінь розповіла: «Ми вважаємо, що рішення про недопущення здорових дітей до навчання є неконнституційним і порушує права дітей. Так само, як і оприлюднення списків невакцинованих детей. Мої діти 2 тижні не ходили до школи, після моєї заяви до директора продовжили навчання». Також жінка розповідає, що після такого інциденту старшого сила, який навчався в 6 класі, перевели на так зване «домашнє навчання».
Активісти, до того ж, адресують звернення із певними вимогами голові ОДА Олександру Савченку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
По скільки Вам заплатили???
І в Європі, і в США вакцинація є обов'язковою. Якщо цивілізований світ за, то чому ці невігласи проти?
Вимагаю захистити мою дитину в школі і садочку від не щеплених дітей. Виховуйте та вчіть їх самі ВДОМА!!!
Як вони вже дістали! Такі події навіть висвітлювати не варто! Особливо з такою "масовістю"... Це не принциповість, це недолугість!
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