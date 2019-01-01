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У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО

У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку під міською радою – акція-мітинг на захист прав дітей, яким відмовили у прийнятті на навчання чи відсторонили від навчального процесу через відсутність щеплень.

Захід, організований громадською організацією «Вакцинація: Вільний Вибір», стартував в 11.00 4 березня.

Активісти вважають, що дітям без щеплень необґрунтовано забороняють відвідувати навчальні заклади, таким чином порушуючи Конституцію і законон "Про освіту", а також норми Конвенції про права дитини та Загальної декларації прав людини».

Одна з ініціаторок акції, мама двох дітей Олена Кремінь розповіла: «Ми вважаємо, що рішення про недопущення здорових дітей до навчання є неконнституційним і порушує права дітей. Так само, як і оприлюднення списків невакцинованих детей. Мої діти 2 тижні не ходили до школи, після моєї заяви до директора продовжили навчання». Також жінка розповідає, що після такого інциденту старшого сила, який навчався в 6 класі, перевели на так зване «домашнє навчання».

Активісти, до того ж, адресують звернення із певними вимогами голові ОДА Олександру Савченку.

У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО

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Теги: щеплення, мітинг, Луцьк, вакцинація
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Коментарі 4
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По скільки Вам заплатили???
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І в Європі, і в США вакцинація є обов'язковою. Якщо цивілізований світ за, то чому ці невігласи проти?
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Вимагаю захистити мою дитину в школі і садочку від не щеплених дітей. Виховуйте та вчіть їх самі ВДОМА!!!
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Як вони вже дістали! Такі події навіть висвітлювати не варто! Особливо з такою "масовістю"... Це не принциповість, це недолугість!
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