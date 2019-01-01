У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО

У Луцьку під міською радою – акція-мітинг на захист прав дітей, яким відмовили у прийнятті на навчання чи відсторонили від навчального процесу через відсутність щеплень.Захід, організований громадською організацією «Вакцинація: Вільний Вибір», стартував в 11.00 4 березня.Активісти вважають, що дітям без щеплень необґрунтовано забороняють відвідувати навчальні заклади, таким чином порушуючи Конституцію і законон "Про освіту", а також норми Конвенції про права дитини та Загальної декларації прав людини».Одна з ініціаторок акції, мама двох дітейрозповіла: «Ми вважаємо, що рішення про недопущення здорових дітей до навчання є неконнституційним і порушує права дітей. Так само, як і оприлюднення списків невакцинованих детей. Мої діти 2 тижні не ходили до школи, після моєї заяви до директора продовжили навчання». Також жінка розповідає, що після такого інциденту старшого сила, який навчався в 6 класі, перевели на так зване «домашнє навчання».Активісти, до того ж, адресують звернення із певними вимогами голові ОДА