Ще дві волинські громади одноголосно вирішили вийти з Московського патріархату
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Парафіяни сіл Звиняче та Красів Горохівського району вирішили перейти до Православної церкви України.
Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 3 березня, на релігійних зборах.
Так, у селі Звиняче на зборах громади про перехід у ПЦУ із 290 присутніх всі проголосували – "за". А у селі Красів на зборах були присутні 156 людей, які теж усі проголосували "за" перехід до ПЦУ.
Слід зауважити, що настоятелі місцевих храмів не підтримують громаду.
Зауважимо, що до Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій.
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Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 3 березня, на релігійних зборах.
Так, у селі Звиняче на зборах громади про перехід у ПЦУ із 290 присутніх всі проголосували – "за". А у селі Красів на зборах були присутні 156 людей, які теж усі проголосували "за" перехід до ПЦУ.
Слід зауважити, що настоятелі місцевих храмів не підтримують громаду.
Зауважимо, що до Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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