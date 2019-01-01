Ще дві волинські громади одноголосно вирішили вийти з Московського патріархату





Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 3 березня, на релігійних зборах.



Так, у селі Звиняче на зборах громади про перехід у ПЦУ із 290 присутніх всі проголосували – "за". А у селі Красів на зборах були присутні 156 людей, які теж усі проголосували "за" перехід до ПЦУ.



Слід зауважити, що настоятелі місцевих храмів не підтримують громаду.



Зауважимо, що до Православної церкви України вже п

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