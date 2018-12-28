Стало відомо, хто може стати новим директором луцького ПУМу

Сергія Кравчука, старшого викладача кафедри хореографії інституту мистецтв СНУ імені Лесі Українки, балетмейстера студії «Троянда».



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Поспілкуватися із Сергієм Кравчуком не вдалося, натомість, у телефонному режимі його дружина Ольга Кравчук запевнила, що чоловік наразі зайнятий, а призначення «поки не було».







Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко розповіла, що кандидатуру на посаду директора ПУМу вже розглянули.



«Співбесіду людина пройшла, усне погодження є, чекаємо на документи з міської ради», – висловилася посадовиця.



Відомо, що офіційне представлення Сергія Кравчука колективу ПУМу має відбутися вже найближчим часом. Ймовірно, навіть сьогодні, 4 березня.



Нагадаємо, 18 січня 2019 року після тривалої хвороби відійшов у вічність директор Палацу учнівської молоді Степан Іванович Сидорук.

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