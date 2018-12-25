На Волині поліція склала 23 адмінпротоколи за порушення виборчого законодавства

На Волині з початку виборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 119 повідомлень щодо ймовірних порушень виборчого законодавства.Більшість із них стосуються можливих порушень проведення передвиборної агітації, підкупу виборців, пошкодження агітаційних матеріалів, - інформує ГУНП у Волинській області.Зокрема, в Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську та селищах Любешів, Рожище та Стара-Вижівка були виявленні порушення виборчого законодавства, які стосуються виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.За цими фактами поліцейські склали 11 адмінпротоколів за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Також склали два адмінпротоколи за фактами порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів - ст. 212-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За ознаками правопорушення, передбаченого ст. 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення правоохоронці теж склали два адмінпротоколи. Йдеться про порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або їх розміщення у заборонених законом місцях.Окрім того, поліцейські з початку виборчої кампанії склали три протоколи за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про завідомо неправдивий виклик поліції.За фактами незаконного розміщені в Луцьку та Володимирі-Волинському агітаційних матеріалів кандидатів у Президенти України поліцейські склали два адміністративні матеріали за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів.Поліція звертає увагу громадян на вимоги Закону України «Про вибори Президента України», що стосуються порядку проведення передвиборної агітації та відповідальність за їх порушення.Правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення порушень виборчого законодавства України повідомляти про це на оперативну лінію служби «102» поліції.