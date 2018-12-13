Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця





Інцидент трапився 3 березня, - інформує ГУНП у Житомирській області.



Попередньо встановлено, що близько 17.25 на залізничної колії станції Пристанційне пасажирський потяг, що рухався у напрямку столиці, смертельно травмував 18-річного хлопця, який знаходився на коліях.



Нині за цим фактом триває встановлення всіх причин та обставин подій.











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