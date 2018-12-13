вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця

Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця
На Житомирщині потяг сполученням «Ковель-Київ» смертельно травмував юнака.

Інцидент трапився 3 березня, - інформує ГУНП у Житомирській області.

Попередньо встановлено, що близько 17.25 на залізничної колії станції Пристанційне пасажирський потяг, що рухався у напрямку столиці, смертельно травмував 18-річного хлопця, який знаходився на коліях.

Нині за цим фактом триває встановлення всіх причин та обставин подій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, Ковель, Київ, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
У Луцьку серед гаражів викрили склад з «лівим» алкоголем
Сьогодні, 17:17
Розповіли, як отримати пільги на освіту дітей
Сьогодні, 17:11
Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця
Сьогодні, 16:50
Перший храм греко-католиків приєднався до ПЦУ
Сьогодні, 16:41
Кір на Волині: за останній тиждень серед хворих найбільше – медиків і освітян
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Потяг Ковель-Київ зупинився через аварійну ситуацію Потяг Ковель-Київ зупинився через аварійну ситуацію
13 грудень, 2018, 09:41
Смертельне селфі: під Києвом загинув хлопець, роблячи фото на потязі Смертельне селфі: під Києвом загинув хлопець, роблячи фото на потязі
04 серпень, 2017, 14:40
У Луцьку під потягом загинув молодий чоловік У Луцьку під потягом загинув молодий чоловік
18 лютий, 11:52
На Кіровоградщині 16-річну дівчину переїхав потяг На Кіровоградщині 16-річну дівчину переїхав потяг
14 лютий, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За рік середня зарплата волинян зросла на 19,9%
Сьогодні, 18:23
 0
Де на Волині будуються найактивніше
Сьогодні, 18:16
 0
У сусідній області виграли 1 мільйон у лотерею
Сьогодні, 18:03
 0
Що цікавого відбудеться у «Промені» для дітей на 8 березня*
Сьогодні, 17:48
 0
Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті
Сьогодні, 17:31
 0
Медіа
відео
1/8