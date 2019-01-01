У луцькій школі розповіли, як навчались діти, яких відсторонили від навчання через відсутність щеплень





Сталося це, коли у школі було зафіксовано перший випадок захворювання на кір. У перший місяць нового року захворіло ще троє школярів і вчителька. Йдеться в сюжеті



"Ми змушені були тих дітей, які не мали щеплень, станом на 21 січня, не допустити до навчальних занять. Це було за рекомендацією нашого лабораторного відділу, щоб не наражати нещеплених дітей на небезпеку. Тому 18 січня був введений наказ у школі про відсторонення цих дітей від навчання на час проведення протиепідемічних заходів. Цим наказом було відсторонено 72 дитини", - розповів директор ЗОШ№25 І-ІІІ ступенів Віктор Цейко.



Окрім того, очільник навчального закладу пояснив, як діти навчались у період їх відсторонення від навчання.



"Вони опрацьовували навчальний матеріал самостійно, беручи домашні завдання в однокласників. А після виходу на навчання, вони мали змогу взяти консультацію у вчителів".



Нині у цій школі 48 нещеплених дітей проти кору, це майже 2% від загальної кількості учнів.



Більше - в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дирекція ЗОШ №25, у грудні минулого року, першою в місті прийняла рішення про відсторонення нещеплених дітей від навчання, терміном на півтора тижні.Сталося це, коли у школі було зафіксовано перший випадок захворювання на кір. У перший місяць нового року захворіло ще троє школярів і вчителька. Йдеться в сюжеті Суспільного "Ми змушені були тих дітей, які не мали щеплень, станом на 21 січня, не допустити до навчальних занять. Це було за рекомендацією нашого лабораторного відділу, щоб не наражати нещеплених дітей на небезпеку. Тому 18 січня був введений наказ у школі про відсторонення цих дітей від навчання на час проведення протиепідемічних заходів. Цим наказом було відсторонено 72 дитини", - розповів директор ЗОШ№25 І-ІІІ ступенівОкрім того, очільник навчального закладу пояснив, як діти навчались у період їх відсторонення від навчання."Вони опрацьовували навчальний матеріал самостійно, беручи домашні завдання в однокласників. А після виходу на навчання, вони мали змогу взяти консультацію у вчителів".Нині у цій школі 48 нещеплених дітей проти кору, це майже 2% від загальної кількості учнів.Більше - в сюжеті.

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