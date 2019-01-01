Спалювали цілі села: на Волині 250 років тому лютувала чума

В одній із найбільших цифрових бібліотек Польщі вдалось натрапити на цікаву, раніше маловідому графіку. Мова йде про графіку «Чума на Волині, Поділлі та Червоній Русі в 1770 році». Автор цього малюнку, на жаль, не відомий.Це зображення є ще одним свідченням того, що світова епідемія чуми 1770 року не оминула наш край. На ілюстрації зображене якесь місто та захоронення людей, які померли від чуми. Невідомо, щоправда, чи це Луцьк, чи інше місто Волині.Для того, щоб сучасні волиняни змогли уявити весь жах епідемії та її наслідки варто переглянути хоча б іспанський серіал «Чума» (La peste»).Відомо, що зараз на Волині є багато чорних археологів, які шукають скарби, проте інколи вони не розуміють, на яку небезпеку себе наражають, адже шукаючи скарби, можна втрапити на поховання людей, які померли, зокрема, від чуми.Епідемія в 1770 році захопила не лише, Волинь, а й Поділля. В 2016 році місцеві дослідники проінспектували деякі поховання на Поділлі і вони виявили, що на місці поховання від чуми ставили великі кам’яні хрести. Про те, що під ними поховані саме жертви страшної пошесті засвідчують одразу два факти – дата поховання й те, що ці могили збереглися не на цвинтарі, а посеред селянських садиб. Тим часом відомо, що під час пошестей померлих ховали одразу біля хати, аби не поширювати заразу під час транспортування тіла на цвинтар.Більше про це можна прочитати за посиланням: https://zbruc.eu/node/51862. Можливо, такі хрести є і на Волині. На Волині, Поділлі спалювали села, де з'являлися чумні, а також майно населення. Померли переважно ремісники і працівники.З чого все тоді почалось? Під час першої російсько-османської війни 1768-1775 рр. після захоплення російськими військами Галаца і Фокшан спалахнула чума. У госпіталь поступило більше 2 000 хворих, з яких половина померла. І у військах лютувала епідемія, але командувач корпусом генералтільки відмахнувся від медиків і повідомляв зручні для себе реляції цариці. І лише тоді, коли сам генерал віддав богові душу, убитий чумою, нарешті забили тривогу. Але було вже пізно, інфекція швидко поширилася далі.У Польщі в 1769 р. близько 300 тис. людей померло від пошесті, було уражено 57 міст і 580 сіл.У Російській імперії тоді ж вимерло повністю 275 міст і сіл. В Києві у 1770 р. генерал-губернатор пізно віддав розпорядження про організацію карантинних заходів, доручивши це лікарю з командою з 50 солдатів. Солдати палили багаття з дьогтем на ринках і вулицях з метою обкурювання населення. Вони відокремлювали здорових від хворих. Здорових вивозили в карантин на один з дніпровських островів. Трупи померлих у оселях родичі та сусіди викидали на вулиці, щоб уникнути спалення заражених будинків. На трьох заставах по дорогах у Київ один хірург оглядав подорожуючих і затримував їх у карантинних пунктах. До речі, в Києві чумних хоронили на горі Щекавиці.Наступна епідемія чуми охопила Поділля і Волинь в 1797-1798 pоках.Джерело: https://polona.pl/