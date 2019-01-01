Волинян попередили про сильні пориви вітру
Сьогодні, 13:59
Рятувальники оприлюднили попередження про сильні пориви вітру по Україні, зокрема й на Волині.
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Про це йдеться й повідомленні прес-служби ДСНС.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 7 березня вдень у західній частині України пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
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ЧИТАТИ ТАКОЖ: 6 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Про це йдеться й повідомленні прес-служби ДСНС.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 7 березня вдень у західній частині України пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зима не відступить: прогноз погоди на березень
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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