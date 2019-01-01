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Волинян попередили про сильні пориви вітру

Волинян попередили про сильні пориви вітру
Рятувальники оприлюднили попередження про сильні пориви вітру по Україні, зокрема й на Волині.

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Про це йдеться й повідомленні прес-служби ДСНС.

Так, за даними УкрГідрометцентру, 7 березня вдень у західній частині України пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: погода, прогноз
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