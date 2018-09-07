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У Луцьку просять «сховати» історичний будинок, який облюбували безхатьки

У Луцьку просять «сховати» історичний будинок, який облюбували безхатьки
Владу Луцька просять впорядкувати будинок на вулиці Братковського, 11, а також прилеглу до нього територію.

Про це йдеться у запиті депутата Луцькради Андрія Білана до в.о. мера Григорія Пустовіта і директора департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської.

За словами Андрія Білана, до нього звернулися жителі вулиці Братковського щодо дотримання благоустрою та санітарного стану будинку №11 та прилеглих до нього територій.

Як повідомляють мешканці вулиці, у будинку №11 вже давно ніхто не проживає, окрім безхатьків, які своїм "сусідством" створюють дискомфорт.

"Заявники розповідають про те, що вже неодноразово доводилося викликати пожежників аби локалізувати пожежу в цьому будинку. Так, майже місяць тому, 30 січня 2019 року, лучани звертались до рятувальників через займання кімнат будинку №11. Тоді ж причиною пожежі були безхатьки, які розпалили багаття в приміщені. У понеділок, 4 березня, через прорив труби водопостачання мешканці викликали працівників КП "Луцькводоканал", - йдеться у запиті.

Відтак, обранець громади просить забезпечити благоустрій та санітарний стан будинку, що на вулиці Братковського, а також прилеглих до нього територій. У випадку порушення норм - притягнути власників приміщення до відповідальності.

"Зважаючи на те, що даний аварійний будинок знаходиться в історико-культурному заповіднику "Старе місто" та своїм виглядом псує архітектурний вигляд вулиці, прошу приховати фасад будинку №11 будівельною сіткою, банером тощо", - додав він.

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Теги: історія, архітектура, Луцьк, безхатьки
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