У Луцьку просять «сховати» історичний будинок, який облюбували безхатьки

Владу Луцька просять впорядкувати будинок на вулиці Братковського, 11, а також прилеглу до нього територію.Про це йдеться у запиті депутата Луцькрадидо в.о. мераі директора департаменту муніципальної вартиЗа словами Андрія Білана, до нього звернулися жителі вулиці Братковського щодо дотримання благоустрою та санітарного стану будинку №11 та прилеглих до нього територій.Як повідомляють мешканці вулиці, у будинку №11 вже давно ніхто не проживає, окрім безхатьків, які своїм "сусідством" створюють дискомфорт."Заявники розповідають про те, що вже неодноразово доводилося викликати пожежників аби локалізувати пожежу в цьому будинку. Так, майже місяць тому, 30 січня 2019 року, лучани звертались до рятувальників через займання кімнат будинку №11. Тоді ж причиною пожежі були безхатьки, які розпалили багаття в приміщені. У понеділок, 4 березня, через прорив труби водопостачання мешканці викликали працівників КП "Луцькводоканал", - йдеться у запиті.Відтак, обранець громади просить забезпечити благоустрій та санітарний стан будинку, що на вулиці Братковського, а також прилеглих до нього територій. У випадку порушення норм - притягнути власників приміщення до відповідальності."Зважаючи на те, що даний аварійний будинок знаходиться в історико-культурному заповіднику "Старе місто" та своїм виглядом псує архітектурний вигляд вулиці, прошу приховати фасад будинку №11 будівельною сіткою, банером тощо", - додав він.