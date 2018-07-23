У луцькому Стиру знайшли труп людини

У Луцьку в річці Стир знайшли тіло людини.Про цестало відомо з власних джерел.Факт підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волинської області. Повідомили, що екіпаж патрульних отримав інформацію надійшло про виявлення неопізнаного трупа в річці Стир. Тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам.Поліцейські додають, що бригада рятувальників, яка прибула на виклик, дістала тіло з води під мостом на вулиці Ковельській. Наразі встановлюють дані особи та деталі випадку.Нагадаємо, 31 січня у Луцьку на Центральному пляжі