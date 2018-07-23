У луцькому Стиру знайшли труп людини
Сьогодні, 20:03
У Луцьку в річці Стир знайшли тіло людини.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Факт підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волинської області. Повідомили, що екіпаж патрульних отримав інформацію надійшло про виявлення неопізнаного трупа в річці Стир. Тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам.
Поліцейські додають, що бригада рятувальників, яка прибула на виклик, дістала тіло з води під мостом на вулиці Ковельській. Наразі встановлюють дані особи та деталі випадку.
Нагадаємо, 31 січня у Луцьку на Центральному пляжі чоловік, який займався моржуванням, пірнув у воду та не виплив.
Фото ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Факт підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волинської області. Повідомили, що екіпаж патрульних отримав інформацію надійшло про виявлення неопізнаного трупа в річці Стир. Тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам.
Поліцейські додають, що бригада рятувальників, яка прибула на виклик, дістала тіло з води під мостом на вулиці Ковельській. Наразі встановлюють дані особи та деталі випадку.
Нагадаємо, 31 січня у Луцьку на Центральному пляжі чоловік, який займався моржуванням, пірнув у воду та не виплив.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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