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У луцькому Стиру знайшли труп людини

У луцькому Стиру знайшли труп людини
У Луцьку в річці Стир знайшли тіло людини.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Факт підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волинської області. Повідомили, що екіпаж патрульних отримав інформацію надійшло про виявлення неопізнаного трупа в річці Стир. Тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам.

Поліцейські додають, що бригада рятувальників, яка прибула на виклик, дістала тіло з води під мостом на вулиці Ковельській. Наразі встановлюють дані особи та деталі випадку.

Нагадаємо, 31 січня у Луцьку на Центральному пляжі чоловік, який займався моржуванням, пірнув у воду та не виплив.

Фото ілюстративне

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Теги: смерть, труп, Стир, Луцьк
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