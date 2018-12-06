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Транспорт з 6-ї ранку та цілодобове чергування аварійних бригад: як Луцьк працюватиме у день виборів

Транспорт з 6-ї ранку та цілодобове чергування аварійних бригад: як Луцьк працюватиме у день виборів
Луцьк готується до виборів президента, які відбудуться 31 березня.

Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник організаційного відділу Олена Барська розповіла, що окружна виборча комісія розпочала роботу з 19 лютого і працює у штатному режимі, забезпечена всім необхідним.

Із 13 березня розпочнуть роботу дільничні виборчі комісії, який у Луцьку – 84. Слідкують у місті за тим, аби за кандидатів на пост президента агітували у спеціально відведених для цього місцях. Із 24:00 29 березня у Луцьку повинні зняти усі матеріали передвиборної агітації, розміщені на визначених тумбах, стендах та дошках для оголошень.

Громадський транспорт міста у день виборів – 31 березня – розпочне роботу з 06:00. У ніч на 1 квітня цілодобово освітлюватимуть пішохідні доріжки та під’їзні шляхи до приміщень установ та організацій, де розміщені виборчі дільниці.

Департаменту житлово-комунального господарства, департаменту муніципальної варти міської ради спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств міста та головами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків доручили до 31 березня організувати санітарне прибирання шляхів, де розміщені виборчі дільниці.
Директорам комунальних підприємств: «Луцьктепло», «Луцькводоканал», «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» доручили забезпечити цілодобове чергування груп оперативного реагування 31 березня-1 квітня.

Нацполіція та патрульні будуть слідкувати за порядком під час проведення виборів, забезпечать охорону бюлетенів та іншої документації, у ніч на 1 квітня чергуватимуть на майданчику перед міською радою під час доставки в окружну та виборчу комісію виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями.

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Теги: вибори, Луцьк
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