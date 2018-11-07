У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому

У Луцьку продовжили маршрут тролейбусу №12.Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Як розповів у коментаріначальник управління транспорту та зв’язку, із проханням внести зміни до назву маршруту звернулося Луцьке підприємство електротранспорту.Тролейбус №12 раніше їздив до вулиці Гордіюк, тепер же він продовжить рух до вулиці Карбишева і називатиметься «Володимирська – КРЗ».«Думаю, що це доцільно. Раніше тролейбус так курсував», - додав Степанов.