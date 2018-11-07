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У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому

У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому
У Луцьку продовжили маршрут тролейбусу №12.

Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, із проханням внести зміни до назву маршруту звернулося Луцьке підприємство електротранспорту.

Тролейбус №12 раніше їздив до вулиці Гордіюк, тепер же він продовжить рух до вулиці Карбишева і називатиметься «Володимирська – КРЗ».

«Думаю, що це доцільно. Раніше тролейбус так курсував», - додав Степанов.

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Теги: тролейбус №12, маршрут, Луцьк, ЛПЕ
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