У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому
Сьогодні, 09:58
У Луцьку продовжили маршрут тролейбусу №12.
Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, із проханням внести зміни до назву маршруту звернулося Луцьке підприємство електротранспорту.
Тролейбус №12 раніше їздив до вулиці Гордіюк, тепер же він продовжить рух до вулиці Карбишева і називатиметься «Володимирська – КРЗ».
«Думаю, що це доцільно. Раніше тролейбус так курсував», - додав Степанов.
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Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, із проханням внести зміни до назву маршруту звернулося Луцьке підприємство електротранспорту.
Тролейбус №12 раніше їздив до вулиці Гордіюк, тепер же він продовжить рух до вулиці Карбишева і називатиметься «Володимирська – КРЗ».
«Думаю, що це доцільно. Раніше тролейбус так курсував», - додав Степанов.
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