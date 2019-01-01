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Кинули на землю і били: на Волині братів судили за знущання над майстром лісу

Кинули на землю і били: на Волині братів судили за знущання над майстром лісу
У червні 2017 року двоє братів побили майстра лісу Тельчівського лісництва ДП «Колківське лісове господарство» за те, що перешкодив їм поріщати на пилорамі деревину, яку вони самовільно зрубали в лісі. Подія сталася у селі Матейки Маневицького району.

Днями ж Маневицький районний суд виніс кривдникам вирок. Його опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як розповів у суді потерпілий майстер лісу, він прийшов до пилорами за слідами підводи, які вели від місця незаконної рубки дерев до господарства братів. Тож, прийшовши до них, чоловік намагався перешкодити обробці зрубаної деревини на пилорамі. Утім, туди його не пустили. Натомість штовхнули на землю й добряче побили руками і ногами.

До слова, обоє братів у суді свою провину визнали й просили їх суворо не карати.

Обоє кривдників отримали по два роки позбавлення волі. Утім, одного звільнили від відбування покарання згідно з законом «Про амністію», а інший отримав два роки «умовно».

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Теги: Волинь, ліс, майстер лісу, побиття
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