Відоме ім’я атовця з Волині, який помер після побиття 15-річним підлітком

Сергій Дубій, якому було 37 років.



Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині у



Як розповів телефоном журналістам учасник АТО з Нововолинська Олександр Волохатий, чоловік був неодружений, призваний по мобілізації 28 квітня 2015 року. Демобілізований був у липні 2016-го.



Олександр Волохатий додав, що родичі 15-річного підлітка, який побив атовця до смерті, має фінансово допомогти з організацією похорону.



Нагадаємо, вночі з 2-го на 3-те березня між 15-річним хлопцем та чоловіком – учасником АТО, якому близько 40-ка років, стався конфлікт. Останній перебував у важкому стані без свідомості, травми виявилися несумісні з життям.



Поліція за допомогою камер відеоспостерення встановила, що підліток ходив містом та “стріляв” цигарки. Підійшов і до потерпілого, між ними виник конфлікт.



15-річний хлопець наніс удар, внаслідок якого чоловік впав на землю. В атовця була тріщина в голові від одного вуха до іншого. Він помер у лікарні.



Проводяться відповідні слідчі дії. Судмедекспертиза має встановити чи використовувався при ударі сторонній предмет і внаслідок чого отримані тяжкі тілесні ушкодження, які потягнули за собою смерть (безпосередньо від удару чи після падіння). Це все буде впливати на кваліфікацію злочину.



Неповнолітній не притягувався до відповідальності, але вже потрапляв у поле зору правоохоронців.



Триває слідство.



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