Експеримент: на Волині диво-машина допомагає садити ліс. ФОТО

Державне підприємство «Маневицьке лісове господарство» посадку лісових культур розпочало з настанням перших днів весни. До відновлення лісу приступили всі лісництва.Аби провести посадку лісу якісно та в оптимально короткий термін, у Маневицькому лісгоспі готуються до цього заздалегідь. У 2018 році була проведена підготовка ґрунту шляхом борознування. Посадковим матеріалом лісництва повністю забезпечені, - розповіли у прес-службі волинських лісівників.Цьогорічної весни запланували провести лісовідновлення на площі 873 га і 3,0 га лісорозведення. Під час проведення лісокультурної кампанії планують висадити біля 4 млн сіянців сосни звичайної, 800 тисяч сіянців берези повислої, 30 тисяч сіянців дуба звичайного та 85 тисяч інших порід."ДП «Маневицьке лісове господарство» завжди цікавиться чимось новим, колектив тут експериментує, планує та втілює задумане в реальність. Не винятком став і початок 2019 року – підприємство придбало машину МС-1, яка призначена для садіння хвойних і листяних порід. Таким чином лісівники пробують механізувати посадку лісових культур.Задіяні для посадки 4 чоловіки: двоє саджають культури, а двоє ущільнюють ґрунт та стежать, чи якісно посаджаний сіянець. Для прикладу: при ручному садінні для 1 га створення культур потрібно 16 чоловік", - йдеться у повідолменні.«Для нас це нове, всі звикли садити ліс за допомогою Меча Колесова, ми вирішили проекспериментувати – механізувати посадку. І ми задоволені результатом! Сіянець добре прижимається, ґрунт розпушується і в подальшому сіянець має кращу можливість формувати кореневу систему», – розповідає головний лісничий підприємства