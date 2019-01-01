На Волині ще одна громада відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 13:06
У селі Холопичі Локачинського району громада вирішила перейти до ПЦУ.
Так, у п'ятницю, 8 березня у селі відбулися збори.
У результаті громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ. 300 людей проголосувало "за", 60 - "проти", 40 - утрималось.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині громада переходить до ПЦУ без священика
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у п'ятницю, 8 березня у селі відбулися збори.
У результаті громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ. 300 людей проголосувало "за", 60 - "проти", 40 - утрималось.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині громада переходить до ПЦУ без священика
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
ІУДИ
VПравильно земляки ,нема чого молитись за пособника фашистськоі хунти, Гундяєва .
Останні новини
У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка
Сьогодні, 13:50
На Волині ще одна громада відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 13:06
У США помер культовий актор 80-х
Сьогодні, 12:40
Весна у лісі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:22