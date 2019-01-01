На Волині ще одна громада відреклася від Московського патріархату





Так, у п'ятницю, 8 березня у селі відбулися збори.



У результаті громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ. 300 людей проголосувало "за", 60 - "проти", 40 - утрималось.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Холопичі Локачинського району громада вирішила перейти до ПЦУ.Так, у п'ятницю, 8 березня у селі відбулися збори.У результаті громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ. 300 людей проголосувало "за", 60 - "проти", 40 - утрималось.

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