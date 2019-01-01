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На Волині ще одна громада відреклася від Московського патріархату

На Волині ще одна громада відреклася від Московського патріархату
У селі Холопичі Локачинського району громада вирішила перейти до ПЦУ.

Так, у п'ятницю, 8 березня у селі відбулися збори.

У результаті громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ. 300 людей проголосувало "за", 60 - "проти", 40 - утрималось.

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Теги: церква, ПЦУ
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Коментарі 2
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ІУДИ
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VПравильно земляки ,нема чого молитись за пособника фашистськоі хунти, Гундяєва .
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