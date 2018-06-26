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Автівку перекинуло на бік: у Луцьку зіткнулись Ford та Mercedes. ФОТО. ВІДЕО

Автівку перекинуло на бік: у Луцьку зіткнулись Ford та Mercedes. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Огієнка аварія за участю двох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилась біля корпусу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. Зіткнулись автомобілі марки Ford та Mercedes.

Від удару мікроавтобус Mercedes Sprinter перекинувся на бік.

Деталі - згодом.

Автівку перекинуло на бік: у Луцьку зіткнулись Ford та Mercedes. ФОТО. ВІДЕО

Автівку перекинуло на бік: у Луцьку зіткнулись Ford та Mercedes. ФОТО. ВІДЕО

Автівку перекинуло на бік: у Луцьку зіткнулись Ford та Mercedes. ФОТО. ВІДЕО


Відео з камери спостереження надали читачі Інформаційного агентства ВолиньPost.


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Теги: аварія, мікроавтобус, Огієнка
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