Автівку перекинуло на бік: у Луцьку зіткнулись Ford та Mercedes. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:03
У Луцьку на вулиці Огієнка аварія за участю двох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась біля корпусу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. Зіткнулись автомобілі марки Ford та Mercedes.
Від удару мікроавтобус Mercedes Sprinter перекинувся на бік.
Деталі - згодом.
Відео з камери спостереження надали читачі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась біля корпусу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. Зіткнулись автомобілі марки Ford та Mercedes.
Від удару мікроавтобус Mercedes Sprinter перекинувся на бік.
Деталі - згодом.
Відео з камери спостереження надали читачі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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