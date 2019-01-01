Біля «історичного» у Луцьку від удару перекинувся бус: деталі аварії. ФОТО. ВІДЕО





У поліції Інформаційному агентству ВолиньPost прокоментували інцидент.



Нагадаємо, аварія трапилась біля корпусу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. Від удару



Патрульні повідомили, що водійка на автомобілі Ford, рухаючись вулицею Шопена, не надала перевагу в русі бусу Mercedes, який рухався кільцем, з’їзджаючи на вулицю Огієнка, та зіткнулася з ним. Внаслідок цього Mercedes перекинувся на бік. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.



На винуватицю ДТП склали протокол за статтею 124 КУПАП.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ввечері 10 березня на вулиці Огієнка сталася аварія за участю двох автомобілів – Ford та Mercedes.У поліціїпрокоментували інцидент.Нагадаємо, аварія трапилась біля корпусу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. Від удару мікроавтобус Mercedes Sprinter перекинувся на бік Патрульні повідомили, що водійка на автомобілі Ford, рухаючись вулицею Шопена, не надала перевагу в русі бусу Mercedes, який рухався кільцем, з’їзджаючи на вулицю Огієнка, та зіткнулася з ним. Внаслідок цього Mercedes перекинувся на бік. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.На винуватицю ДТП склали протокол за статтею 124 КУПАП.

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