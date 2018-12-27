У Луцьк приїхала міністр освіти. ФОТО
Сьогодні, 09:44
На Волині з робочим візитом перебуває міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Її візит в область розпочався сьогодні, 11 березня, з відвідин луцького ліцею №27.
Директор школи Віталій Бондар розповів, що метою візиту міністра є бажання поділитися досвідом і розповісти про переваги та умови нової української школи.
На зустріч у ліцеї, яка розрахована на півтори години, прийшли також головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко, начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна та заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець.
До слова, у школі кажуть, що про приїзд міністерка знали ще з лютого, але через певні обставини відтерміновували візит.
Нагадаємо, відкриття закладу стало чи не найочікуванішою «освітянською» подією міста, адже це перша школа, збудована за роки незалежності.
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Її візит в область розпочався сьогодні, 11 березня, з відвідин луцького ліцею №27.
Директор школи Віталій Бондар розповів, що метою візиту міністра є бажання поділитися досвідом і розповісти про переваги та умови нової української школи.
На зустріч у ліцеї, яка розрахована на півтори години, прийшли також головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко, начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна та заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець.
До слова, у школі кажуть, що про приїзд міністерка знали ще з лютого, але через певні обставини відтерміновували візит.
Нагадаємо, відкриття закладу стало чи не найочікуванішою «освітянською» подією міста, адже це перша школа, збудована за роки незалежності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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