У Луцьк приїхала міністр освіти. ФОТО

На Волині з робочим візитом перебуває міністр освіти і науки УкраїниЇї візит в область розпочався сьогодні, 11 березня, з відвідин луцького ліцею №27.Директор школирозповів, що метою візиту міністра є бажання поділитися досвідом і розповісти про переваги та умови нової української школи.На зустріч у ліцеї, яка розрахована на півтори години, прийшли також головна освітянка Луцька, начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДАта заступник голови Волинської ОДАДо слова, у школі кажуть, що про приїзд міністерка знали ще з лютого, але через певні обставини відтерміновували візит.Нагадаємо, відкриття закладу стало чи не найочікуванішою «освітянською» подією міста, адже