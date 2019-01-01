Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

ВолиньPost вже знайомив своїх читачів із світлинами Колок, які сьогодні є селищем міського типу Маневицького району Волинської області).



Фото датувались часами Першої світової війни. Усі фото знаходяться в Австрійському державному архіві, датуються 1914-1918 роками.



Сьогодні хочемо продовжити почату тему, адже маємо нові світлини із Колок. Дані фото датуються 1914-1915 роками. Усі вони знаходяться у відкритому доступі на сайті Europeana.



Досить цінним є фото, на якому зображені місцеві жителі Колок в одязі, який тоді був популярний серед місцевого населення. Такі фото нас ніби переносять в часі.



Також на світлинах є міст через річку Стир, яка протікає через Колки. Закономірно, що міст часів Першої світової війни до наших часів не зберігся, проте його можна побачити на фото.

Джерело: http://europeana.eu/



Тетяна Яцечко-Блаженко





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