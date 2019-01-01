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Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
В одній із попередніх публікацій під назвою «Колки на ретрофото початку ХХ століття» ВолиньPost вже знайомив своїх читачів із світлинами Колок, які сьогодні є селищем міського типу Маневицького району Волинської області).

Фото датувались часами Першої світової війни. Усі фото знаходяться в Австрійському державному архіві, датуються 1914-1918 роками.

Сьогодні хочемо продовжити почату тему, адже маємо нові світлини із Колок. Дані фото датуються 1914-1915 роками. Усі вони знаходяться у відкритому доступі на сайті Europeana.

Досить цінним є фото, на якому зображені місцеві жителі Колок в одязі, який тоді був популярний серед місцевого населення. Такі фото нас ніби переносять в часі.

Також на світлинах є міст через річку Стир, яка протікає через Колки. Закономірно, що міст часів Першої світової війни до наших часів не зберігся, проте його можна побачити на фото.
Джерело: http://europeana.eu/

Тетяна Яцечко-Блаженко

Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: історія, фото
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