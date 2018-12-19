У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО





Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost директор навчального закладу Богдан Мозолюк, непередбачувана ситуація відбулася вранці 11-го березня.



Дах нещодавно відремонтували та ще не встигли здати в експлуатацію. Під час події ніхто не постраждав.



На місці працює спеціальна комісія, котра визначить суму завданих збитків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В опорному закладі загальної середньої освіти "Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради Ківерцівського району" під час буревію зірвало дах.Як розповівдиректор навчального закладу, непередбачувана ситуація відбулася вранці 11-го березня.Дах нещодавно відремонтували та ще не встигли здати в експлуатацію. Під час події ніхто не постраждав.На місці працює спеціальна комісія, котра визначить суму завданих збитків.

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