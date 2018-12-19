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У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО

У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
В опорному закладі загальної середньої освіти "Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради Ківерцівського району" під час буревію зірвало дах.

Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost директор навчального закладу Богдан Мозолюк, непередбачувана ситуація відбулася вранці 11-го березня.

Дах нещодавно відремонтували та ще не встигли здати в експлуатацію. Під час події ніхто не постраждав.

На місці працює спеціальна комісія, котра визначить суму завданих збитків.
У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО

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Теги: буревій, школа, дах
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