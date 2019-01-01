Порошенко знову їде на Волинь
Сьогодні, 15:07
На Волинь з візитом знову їде Президент України Петро Порошенко. За попередньою інформацією, Глава Держави приїде в область у четвер, 14 березня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних надійних джерел.
Відомо, що в рамках візиту Порошенко планує відвідати три волинських міста – Луцьк, Ковель та Володимир-Волинський.
Так, у Ковелі та Володимирі-Волинському Президент, за попередньою інформацією, зустрінеться з широкою аудиторією місцевих мешканців, а у Луцьку запланована зустріч Гаранта з представниками лісової галузі.
Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних надійних джерел.
Відомо, що в рамках візиту Порошенко планує відвідати три волинських міста – Луцьк, Ковель та Володимир-Волинський.
Так, у Ковелі та Володимирі-Волинському Президент, за попередньою інформацією, зустрінеться з широкою аудиторією місцевих мешканців, а у Луцьку запланована зустріч Гаранта з представниками лісової галузі.
Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Про що у Луцьку говорив Петро Порошенко
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