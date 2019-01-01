Порошенко знову їде на Волинь

На Волинь з візитом знову їде Президент України. За попередньою інформацією, Глава Держави приїде в область у четвер, 14 березня.Про цестало відомо з власних надійних джерел.Відомо, що в рамках візиту Порошенко планує відвідати три волинських міста – Луцьк, Ковель та Володимир-Волинський.Так, у Ковелі та Володимирі-Волинському Президент, за попередньою інформацією, зустрінеться з широкою аудиторією місцевих мешканців, а у Луцьку запланована зустріч Гаранта з представниками лісової галузі.Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.