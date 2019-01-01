Зниклу у Ковелі 14-річну дівчину знайшли у важкому стані

Увечері в суботу, 9 березня, у Ковелі зникла 14-річна дівчина. Про це у соцмережі написав місцевий священикУ поліції Волинірозповіли, що о 07:35 10 березня до поліції надійшла заява від батька дівчини про те, що вона пішла з дому та не повернулася.Вже о 13:30 співробітники Ковельського відділу поліції знайшли її неподалік вулиці Відродження.Як повідомив згодом на своїй сторінці священикдівчина перебуває у важкому стані в лікарні.За інформацією поліції, попередня причина травм у дівчини – падіння.Головне фото – ілюстративне.