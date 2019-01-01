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Зниклу у Ковелі 14-річну дівчину знайшли у важкому стані

Зниклу у Ковелі 14-річну дівчину знайшли у важкому стані
Увечері в суботу, 9 березня, у Ковелі зникла 14-річна дівчина. Про це у соцмережі написав місцевий священик Василь Сергійчук.

У поліції Волині Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що о 07:35 10 березня до поліції надійшла заява від батька дівчини про те, що вона пішла з дому та не повернулася.

Вже о 13:30 співробітники Ковельського відділу поліції знайшли її неподалік вулиці Відродження.

Як повідомив згодом на своїй сторінці священик Василь Сергійчук дівчина перебуває у важкому стані в лікарні.

За інформацією поліції, попередня причина травм у дівчини – падіння.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Ковель, дівчина важкий стан
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