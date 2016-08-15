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На «туалетну» реформу для шкіл Волині виділили майже 17 мільйонів

На «туалетну» реформу для шкіл Волині виділили майже 17 мільйонів
У понеділок, 11 березня, у Луцьку міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла про нову програму під назвою «Гідність дитини». Проект полягає в тому, щоб надати кожному освітньому закладу відповідну зону комфорту.

Про це йшлося під час зустрічі міністра з пресою у стінах Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Таким чином планують закрити «ганебне явище», коли у приміщенні діти не мають можливості відвідати теплу вбиральню. Як відомо, ще до цього часу, в Україні є школи, навіть не дуже маленькі, де туалет знаходиться на вулиці. Це створює великий дискомфорт.

«Таке явище – неприпустиме у 21 столітті. Дитина повинна думати про навчання, а не про те, як задовольнити природні потреби», – резюмує Гриневич.

Цього року міністерство передбачило спеціальну субвенцію для цього. Зокрема із неї 16,9 мільйонів надійдуть до Волинської області.

Лілія Гриневич розповіла, що Волинська облдержадміністрація подала інформацію про 46 закладів освіти, де потрібно зробити і переобладнати вбиральні.

Опісля ж у стінах вишу відбулася нарада педагогічних працівників за участю головної освітянки країни. Лілія Гриневич говорила на тему «Нової Української школи».

На «туалетну» реформу для шкіл Волині виділили майже 17 мільйонів


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Теги: реформи, гриневич, освіта, гідність дитини
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