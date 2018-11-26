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Стрілянина на автомийці у Луцьку: таксиста і охоронця судили за приховування злочину

Стрілянина на автомийці у Луцьку: таксиста і охоронця судили за приховування злочину
Чоловік з Броварів, який працює водієм транспортної компанії «Uber», та охоронець з Києва отримали по два роки умовно за приховування інформації щодо смертельної стрілянини у кафе на автомийці на Набережній у Луцьку.

Такий вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.

Із вироку відомо, що чоловік з Броварів, їдучи від кафе «П’ять зірок» у напрямку Києва, почув інформацію про стрілянину від її учасників. Після повернення додому він дізнався з численних сюжетів у ЗМІ про причетність людей, з якими їхав, до смертельної стрілянини. Утім, не повідомив про це правоохоронні органи аж до моменту його затримання.

Такий злочин вчинив і охоронець, який дізнався на місці події про причетність певних осіб до стрілянини, утім приховав цю інформацію.
Таким чином обвинувачені створили перешкоду у своєчасному виявленні та розкритті злочину, а також притягненні винних до кримінальної відповідальності.

Зрештою, суд вирішив, що достатньо буде покарати чоловіків двома роками умовно.

Нагадаємо, чоловіків з Броварів та Києва тримали під вартою. Згодом змінили їм запобіжний захід на домашній арешт. Тепер же суд виніс вирок.

Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.

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Теги: стрілянина, автомийка, Луцьк, Набережна
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