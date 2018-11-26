Стрілянина на автомийці у Луцьку: таксиста і охоронця судили за приховування злочину





Такий вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.



Із вироку відомо, що чоловік з Броварів, їдучи від кафе «П’ять зірок» у напрямку Києва, почув інформацію про стрілянину від її учасників. Після повернення додому він дізнався з численних сюжетів у ЗМІ про причетність людей, з якими їхав, до смертельної стрілянини. Утім, не повідомив про це правоохоронні органи аж до моменту його затримання.



Такий злочин вчинив і охоронець, який дізнався на місці події про причетність певних осіб до стрілянини, утім приховав цю інформацію.

Таким чином обвинувачені створили перешкоду у своєчасному виявленні та розкритті злочину, а також притягненні винних до кримінальної відповідальності.



Зрештою, суд вирішив, що достатньо буде покарати чоловіків двома роками умовно.



Нагадаємо, чоловіків з Броварів та Києва тримали під вартою. Згодом змінили їм запобіжний захід на домашній арешт. Тепер же суд виніс вирок.



Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.



У її результаті загинув лучанин,

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