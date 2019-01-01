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«Доля секунди – і все скінчилось», – дружина загиблого Юрія Яцюка опублікувала щемливий пост-спогад

«Доля секунди – і все скінчилось», – дружина загиблого Юрія Яцюка опублікувала щемливий пост-спогад
Дружина загиблого в аварії під Луцьком журналіста Юрія Яцюка Ольга поділилася зворушливими спогадами про коханого чоловіка.

Нагадаємо, в аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст.

Щемливий пост Ольга опублікувала у Facebook.

"8 березня неподалік Луцька, у селі Струмівка, сталась жахлива аварія, в результаті якої загинув мій чоловік – ЮРІЙ ЯЦЮК - заслужений журналіст України.

Він був добрим, чуйним, життєрадісним, надзвичайно активним і позитивним, хорошим чоловіком, люблячим батьком, любив свою роботу і був професіоналом своєї справи. Талановитий журналіст, спортсмен, спортивний суддя…, його знали як веселого, завжди усміхненого, дотепного, доброзичливого, галантного, говорили: «справжній джентльмен».

Мабуть, цей ряд хороших якостей без перебільшення можна продовжувати на кількох сторінках. Здається, він знав всіх і його всі цінували та поважали. Важка втрата…. Особливо, коли людина в розквіті сил, з великими планами та проектами, творчими задумами. Доля секунди - і все вмить скінчилось. Несправедливо, неправильно…
Важко змиритись, що Юри уже немає з нами", - пише жінка.

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«Доля секунди – і все скінчилось», – дружина загиблого Юрія Яцюка опублікувала щемливий пост-спогад
«Доля секунди – і все скінчилось», – дружина загиблого Юрія Яцюка опублікувала щемливий пост-спогад
«Доля секунди – і все скінчилось», – дружина загиблого Юрія Яцюка опублікувала щемливий пост-спогад
«Доля секунди – і все скінчилось», – дружина загиблого Юрія Яцюка опублікувала щемливий пост-спогад
«Доля секунди – і все скінчилось», – дружина загиблого Юрія Яцюка опублікувала щемливий пост-спогад

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Теги: Юрій Яцюк, смерть, Луцьк
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