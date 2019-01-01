Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО

Мешканці вулиці Володимирської нарікають на собаку, який нападає та кусає дітей.Про церозповіла лучанка. Нещодавно її 5-річну дочку вкусив цей пес."28 лютого ми поїхали в лікарню і почали робити уколи від сказу. Дитина налякана, мало того – болить рана і ручка від уколів. За цей період крім нас вкусили ще 2 дитини", – розповіла жінка.Світлана Гринів каже, що зверталась до міської ради та КП "Ласка" з проханням відловити собаку, проте наразі результату жодного."Я двічі зверталась на гарячу лінію міської ради. Також двічі зверталися в КП "Ласка". Вони пообіцяли приїхати ще вчора, але їх не було, бо я мала показати собаку. Сьогодні дзвоню, а вони обманюють, що були. Ще й сміються з нас", – каже жінка."Остання крапля була сьогодні, коли собаки напали на старших дітей!", – обурюється лучанка.