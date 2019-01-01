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Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО

Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО
Мешканці вулиці Володимирської нарікають на собаку, який нападає та кусає дітей.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла лучанка Світлана Гринів. Нещодавно її 5-річну дочку вкусив цей пес.

"28 лютого ми поїхали в лікарню і почали робити уколи від сказу. Дитина налякана, мало того – болить рана і ручка від уколів. За цей період крім нас вкусили ще 2 дитини", – розповіла жінка.

Світлана Гринів каже, що зверталась до міської ради та КП "Ласка" з проханням відловити собаку, проте наразі результату жодного.

"Я двічі зверталась на гарячу лінію міської ради. Також двічі зверталися в КП "Ласка". Вони пообіцяли приїхати ще вчора, але їх не було, бо я мала показати собаку. Сьогодні дзвоню, а вони обманюють, що були. Ще й сміються з нас", – каже жінка.

"Остання крапля була сьогодні, коли собаки напали на старших дітей!", – обурюється лучанка.

Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО

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Теги: собака, покусав, діти, КП
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Коментарі 1
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нагодуйте ту собаку котлетками з розтертими в порошок таблетками ізоніазіду і агресію як рукою зніме!
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