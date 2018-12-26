У Луцьку й Ковелі розлучитися тепер можна і у ЦНАПі

З 15 березня 2019 року мешканці міста Луцька та Ковельського району Волинської області зможуть отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану не лише у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, а й через центри надання адміністративних послуг29 серпня 2018 року Міністерство юстиції України видало Наказ №2825/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», яким визначено механізм організації надання практично усіх послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через центри надання адміністративних послуг, - повідомили у прес-службі юстиції Волині.Зокрема на території Волинської області послуги у сфері ДРАЦС через ЦНАПи будуть надаватися у місті Луцьку та Ковельському районі.До переліку послуг, які можна буде отримати через ЦНАП у місті Луцьку та ЦНАП Ковельської районної державної адміністрації належать:- державна реєстрація народження (у разі звернення із заявою, поданою не пізніше одного місяця від дня народження дитини);- державна реєстрація смерті;- державна реєстрація шлюбу;- державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;- державна реєстрація зміни імені;- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.Наказом визначенийзаявник звертається до ЦНАП; у ЦНАП з використанням програмних засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян формується заява, що підписується заявником і вноситься адміністратором в систему. Паперові документи передаються до відділу ДРАЦС в день звернення, або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом відділу.Результат (свідоцтво про народження, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 СКУ, свідоцтво про смерть, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, відмова у проведенні ДРАЦС, висновок про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені, повторно видане після внесення змін до актового запису цивільного стану свідоцтво або висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні) видається через ЦНАП. Свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені можна буде отримати лише у відділах ДРАЦС після здійснення відповідної державної реєстрації.При поданні заяви на реєстрацію шлюбу адміністратор з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та з урахуванням побажань наречених (але не раніше як по спливу одного місяця від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу) призначає день та час державної реєстрації шлюбу. Власне реєстрація шлюбу відбувається у відділі ДРАЦС.Окремо зауважуємо, що державна реєстрація народження і смерті здійснюється у відділах ДРАЦС невідкладно під час звернення заявника безпосередньо до відділу ДРАЦС.