У Луцьку й Ковелі розлучитися тепер можна і у ЦНАПі
Сьогодні, 11:40
З 15 березня 2019 року мешканці міста Луцька та Ковельського району Волинської області зможуть отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану не лише у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, а й через центри надання адміністративних послуг
29 серпня 2018 року Міністерство юстиції України видало Наказ №2825/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», яким визначено механізм організації надання практично усіх послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через центри надання адміністративних послуг, - повідомили у прес-службі юстиції Волині.
Зокрема на території Волинської області послуги у сфері ДРАЦС через ЦНАПи будуть надаватися у місті Луцьку та Ковельському районі.
До переліку послуг, які можна буде отримати через ЦНАП у місті Луцьку та ЦНАП Ковельської районної державної адміністрації належать:
- державна реєстрація народження (у разі звернення із заявою, поданою не пізніше одного місяця від дня народження дитини);
- державна реєстрація смерті;
- державна реєстрація шлюбу;
- державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;
- державна реєстрація зміни імені;
- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
Наказом визначений загальний механізм надання цих послуг у ЦНАП:
заявник звертається до ЦНАП; у ЦНАП з використанням програмних засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян формується заява, що підписується заявником і вноситься адміністратором в систему. Паперові документи передаються до відділу ДРАЦС в день звернення, або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом відділу.
Результат (свідоцтво про народження, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 СКУ, свідоцтво про смерть, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, відмова у проведенні ДРАЦС, висновок про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені, повторно видане після внесення змін до актового запису цивільного стану свідоцтво або висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні) видається через ЦНАП. Свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені можна буде отримати лише у відділах ДРАЦС після здійснення відповідної державної реєстрації.
При поданні заяви на реєстрацію шлюбу адміністратор з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та з урахуванням побажань наречених (але не раніше як по спливу одного місяця від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу) призначає день та час державної реєстрації шлюбу. Власне реєстрація шлюбу відбувається у відділі ДРАЦС.
Окремо зауважуємо, що державна реєстрація народження і смерті здійснюється у відділах ДРАЦС невідкладно під час звернення заявника безпосередньо до відділу ДРАЦС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
29 серпня 2018 року Міністерство юстиції України видало Наказ №2825/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», яким визначено механізм організації надання практично усіх послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через центри надання адміністративних послуг, - повідомили у прес-службі юстиції Волині.
Зокрема на території Волинської області послуги у сфері ДРАЦС через ЦНАПи будуть надаватися у місті Луцьку та Ковельському районі.
До переліку послуг, які можна буде отримати через ЦНАП у місті Луцьку та ЦНАП Ковельської районної державної адміністрації належать:
- державна реєстрація народження (у разі звернення із заявою, поданою не пізніше одного місяця від дня народження дитини);
- державна реєстрація смерті;
- державна реєстрація шлюбу;
- державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;
- державна реєстрація зміни імені;
- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
Наказом визначений загальний механізм надання цих послуг у ЦНАП:
заявник звертається до ЦНАП; у ЦНАП з використанням програмних засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян формується заява, що підписується заявником і вноситься адміністратором в систему. Паперові документи передаються до відділу ДРАЦС в день звернення, або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом відділу.
Результат (свідоцтво про народження, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 СКУ, свідоцтво про смерть, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, відмова у проведенні ДРАЦС, висновок про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені, повторно видане після внесення змін до актового запису цивільного стану свідоцтво або висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні) видається через ЦНАП. Свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені можна буде отримати лише у відділах ДРАЦС після здійснення відповідної державної реєстрації.
При поданні заяви на реєстрацію шлюбу адміністратор з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та з урахуванням побажань наречених (але не раніше як по спливу одного місяця від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу) призначає день та час державної реєстрації шлюбу. Власне реєстрація шлюбу відбувається у відділі ДРАЦС.
Окремо зауважуємо, що державна реєстрація народження і смерті здійснюється у відділах ДРАЦС невідкладно під час звернення заявника безпосередньо до відділу ДРАЦС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво
Сьогодні, 12:13
У Луцьку й Ковелі розлучитися тепер можна і у ЦНАПі
Сьогодні, 11:40
На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
Сьогодні, 11:30