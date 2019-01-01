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У селі під Луцьком батюшка побив двох жінок

У селі під Луцьком батюшка побив двох жінок
Укінці жовтня минулого року настоятеляь храму села Рованці Луцького району побив двох жінок: одну – у будинку, іншу – просто таки в церкві.

Днями ж Луцький міськрайонний суд визначив йому покарання – рік обмеження волі, але священика звільнять і від цього покарання, якщо протягом року він не вчинить нового злочину.

Із вироку відомо, що приблизно в 11 годині ранку 27 жовтня в будинку на вулиці Прилуцькій села Рованці у священика виник конфлікт з однією з потерпілих. У результаті конфлікту він наніс удар кулаком в обличчя жінці, після цього схопив за руку та різко викрутив, а далі декілька разів вдарив в груди. У результаті таких побоїв у жінки був зламаний палець, побита губа і синці.

Вже приблизно через годину після скоєного священик побив ще одну жінку у храмі Андрія Первозванного, настоятелем якого він є. Через неприязні стосунки він наніс іншій потерпілій два удари кулаком в голову, чим спричинив їй тілесні ушкодження.

Зрештою, суд визнав священика винним та визначив йому покарання – рік обмеження волі. Утім, чоловіка звільнять і від цього покарання, якщо протягом року він не вчинить нового злочину і виконуватиме покладені на нього обов’язки. Зокрема, повідомлятиме правоохоронців про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтиметься для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та не виїжджатиме за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Відомо, що потерпілі позивалися і з метою відшкодування їм моральної шкоди. Утім, суд залишив це без розгляду.



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Теги: батюшка, Рованці, побиття
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