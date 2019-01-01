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Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО

Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
У Луцьку від ранку метушня. Місто готується до приїзду Президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Глава Держави приїде в область у четвер, 14 березня. У Ковелі Президент, за попередньою інформацією, зустрінеться з широкою аудиторією місцевих мешканців, а у Луцьку запланована зустріч Гаранта з представниками лісової галузі.

Востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.

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Театральний майдан від ранку патрулюють поліцейські та нацгвардійці. До слова, задля безпеки перекрили пішохідний перехід Словацького.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, сьогодні у Волинському академічному обласному театрі імені Тараса Шевченка Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства запланувало проведення IV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України з розміщенням презентаційно-виставкових майданчиків на Театральному майдані.

На заходи запрошений і Президент України Петро Порошенко, якому згідно ст. 5 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» забезпечується безпека в місцях його постійного і тимчасового перебування шляхом здійснення державної охорони.

Відповідно до ст. 18 зазначеного Закону військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідальними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх.

Тож проведення таких заходів не суперечить ст. 33 Конституції України.

Також на Театральному майдані Луцька облаштували великий екран, майданчики зі зразками новітньої техніки та спецавтомобілями.
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО



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Теги: Петро Порошенко, лісівники, Луцьк
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