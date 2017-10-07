Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації

14 окрема механізована бригада офіційно прокоментувала події, які відбуваються на Волині і пов’язані з використанням імені бригади та пам’яті про загиблиз Героїв у політичних провокаціях.Про це бригада заявила на своїй офіційній сторінці у Facebook.Так, у бригаді назвали такі процеси «мерзотним політиканством». Далі ж заяву бригади подаємо без змін та правок.Нагадаємо, у Луцьку на 16-поверхівці в центрі Луцька учора, 13 березня, увечері вивісили великий банер. Його підготували напередодні візиту Президента України Петра Порошенка на Волинь.«Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР. Щоб сховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не пробачає», – такий текст написали на банері. Зауважимо, що у ЗМІ, які належать опозиційним до Президента політичним силам, одразу з’явилася інформація про те, що банер почепили невідомі, які від імені бійців 51 бригади, мовляв, хотіли нагадати Порошенку, аби той пам’ятав, якою ціною він прийшов до влади.Утім, у середовищі самих бійців такі дії вважають провокацією та використанням пам’яті про хлопців у політичних ігрищах.Так, боєць 51 бригадизакликав побратимів публічно висловити протест проти таких дій.