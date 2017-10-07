Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Сьогодні, 10:06
14 окрема механізована бригада офіційно прокоментувала події, які відбуваються на Волині і пов’язані з використанням імені бригади та пам’яті про загиблиз Героїв у політичних провокаціях.
Про це бригада заявила на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Так, у бригаді назвали такі процеси «мерзотним політиканством». Далі ж заяву бригади подаємо без змін та правок.
«Ми, бійці та ветерани 14-ї омбр, що є правонаступницею 51-ї бригади, з місцем дислокації у Володимирі-Волинському, глибоко обурені намаганнями втягнути нас та славне ім’я наших загиблих побратимів у мерзотне політиканство. Використання нашого імені у політтехнологічному лайні вважаємо ницим, і не достойним честі солдата та офіцера української армії.
Крім того, заявляємо, що інцидент з банером - це чергове намагання нечесних і продажних політиків збити приціл українському воїну і суспільству, підмінити пріоритети і розуміння того, хто є справжнім ворогом для України. Адже у 2014 році на полі під Волновахою нас розстрілювали та вбивали не Президент чи влада. Нас знищували добре вишколена, агресивна і нещадна армія Російської Федерації та її українські колаборанти. І особливо прикро, що наших загиблих побратимів вбивають знову. І роблять це брудні політикани плакатними фарбами, закупленими, можливо, за мерзенні гроші нашого головного ворога - нинішньої російської влади.
Наш приціл виставлений вірно, свого ворога ми знаємо і вміємо боронити від нього Україну. А куди ціляться псевдоукраїнські політикани? Знову в серце згорьованим матерям загиблих українських солдатів?
Честь маємо!»
Нагадаємо, у Луцьку на 16-поверхівці в центрі Луцька учора, 13 березня, увечері вивісили великий банер. Його підготували напередодні візиту Президента України Петра Порошенка на Волинь.
«Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР. Щоб сховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не пробачає», – такий текст написали на банері. Зауважимо, що у ЗМІ, які належать опозиційним до Президента політичним силам, одразу з’явилася інформація про те, що банер почепили невідомі, які від імені бійців 51 бригади, мовляв, хотіли нагадати Порошенку, аби той пам’ятав, якою ціною він прийшов до влади.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Якою треба бути мразотою, щоб так паплюжити пам’ять хлопців?» – боєць 51 бригади про банер «для Порошенка» у Луцьку
Утім, у середовищі самих бійців такі дії вважають провокацією та використанням пам’яті про хлопців у політичних ігрищах.
Так, боєць 51 бригади Олександр Мартинюк закликав побратимів публічно висловити протест проти таких дій.
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Про це бригада заявила на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Так, у бригаді назвали такі процеси «мерзотним політиканством». Далі ж заяву бригади подаємо без змін та правок.
«Ми, бійці та ветерани 14-ї омбр, що є правонаступницею 51-ї бригади, з місцем дислокації у Володимирі-Волинському, глибоко обурені намаганнями втягнути нас та славне ім’я наших загиблих побратимів у мерзотне політиканство. Використання нашого імені у політтехнологічному лайні вважаємо ницим, і не достойним честі солдата та офіцера української армії.
Крім того, заявляємо, що інцидент з банером - це чергове намагання нечесних і продажних політиків збити приціл українському воїну і суспільству, підмінити пріоритети і розуміння того, хто є справжнім ворогом для України. Адже у 2014 році на полі під Волновахою нас розстрілювали та вбивали не Президент чи влада. Нас знищували добре вишколена, агресивна і нещадна армія Російської Федерації та її українські колаборанти. І особливо прикро, що наших загиблих побратимів вбивають знову. І роблять це брудні політикани плакатними фарбами, закупленими, можливо, за мерзенні гроші нашого головного ворога - нинішньої російської влади.
Наш приціл виставлений вірно, свого ворога ми знаємо і вміємо боронити від нього Україну. А куди ціляться псевдоукраїнські політикани? Знову в серце згорьованим матерям загиблих українських солдатів?
Честь маємо!»
Нагадаємо, у Луцьку на 16-поверхівці в центрі Луцька учора, 13 березня, увечері вивісили великий банер. Його підготували напередодні візиту Президента України Петра Порошенка на Волинь.
«Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР. Щоб сховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не пробачає», – такий текст написали на банері. Зауважимо, що у ЗМІ, які належать опозиційним до Президента політичним силам, одразу з’явилася інформація про те, що банер почепили невідомі, які від імені бійців 51 бригади, мовляв, хотіли нагадати Порошенку, аби той пам’ятав, якою ціною він прийшов до влади.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Якою треба бути мразотою, щоб так паплюжити пам’ять хлопців?» – боєць 51 бригади про банер «для Порошенка» у Луцьку
Утім, у середовищі самих бійців такі дії вважають провокацією та використанням пам’яті про хлопців у політичних ігрищах.
Так, боєць 51 бригади Олександр Мартинюк закликав побратимів публічно висловити протест проти таких дій.
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