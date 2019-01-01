Які солодощі полюбляли лучани 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:28
8 вересня 1927 року в місті Луцьку, за адресою вулиця Ягеллонська, 60 (сучасна вулиця Лесі Українки) урочисто відкрили магазин солодощів варшавської марки «Franboli» (Франболі).
Лучанам пропонувався великий асортимент солодощів, шоколаду, марципанів та карамелі. Ціни були такі самі як у Варшаві. Товари надходили до магазину три рази на тиждень. Також в магазині можна було на місці покуштувати солодощі з кавою чи чаєм.
Відомо, що історія початку марки «Franboli» бере свій початок з 1918 року, коли Болеслав Келбасінський, власник варшавської кондитерської на вулиці Маршалковській, 113 вирішив створити шоколадну фабрику у Варшаві разом з братами Францишеком та Іґнаці.
Фабрика була введена в експлуатацію в 1922 році на вулиці Сніжній, 3. Хоча вона не була одним з лідерів у своїй галузі, таких як "Фукс" або "Ведель", добре відомих сьогодні, проте у міжвоєнний час її шоколад був на піку популярності.
У 1931 р. в Варшаві з’явився 8-багатоповерховий офіс і житловий будинок для потреб компанії. Таким чином, будівлі «Франболі» зайняли майже весь простір маленької вулиці Сніжної.
У 1934 році компанія мала численні власні магазини та кав’ярні в містах тогочасної Польщі, зокрема, в Луцьку, Бидгощі, Катовіцах, Королевській Гуті, Любліні, Чуку, Лодзі, Познані, Рівному, Варшаві та Вільнюсі.
Після Другої світової війни акції «Франболі» викупила фірма шоколаду «Ведель», яка є однією із найпопулярніших сьогодні в Польщі.
На жаль, світлин із луцьких кав’ярень та цукерень того часу є дуже мало, і ми вже з ними знайомили в попередній публікації «Луцьк і кава 80 років тому», тому для порівняння показуємо інтер’єр кав’ярень Львівщини того часу.
Джерело: https://polona.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Лучанам пропонувався великий асортимент солодощів, шоколаду, марципанів та карамелі. Ціни були такі самі як у Варшаві. Товари надходили до магазину три рази на тиждень. Також в магазині можна було на місці покуштувати солодощі з кавою чи чаєм.
Відомо, що історія початку марки «Franboli» бере свій початок з 1918 року, коли Болеслав Келбасінський, власник варшавської кондитерської на вулиці Маршалковській, 113 вирішив створити шоколадну фабрику у Варшаві разом з братами Францишеком та Іґнаці.
Фабрика була введена в експлуатацію в 1922 році на вулиці Сніжній, 3. Хоча вона не була одним з лідерів у своїй галузі, таких як "Фукс" або "Ведель", добре відомих сьогодні, проте у міжвоєнний час її шоколад був на піку популярності.
У 1931 р. в Варшаві з’явився 8-багатоповерховий офіс і житловий будинок для потреб компанії. Таким чином, будівлі «Франболі» зайняли майже весь простір маленької вулиці Сніжної.
У 1934 році компанія мала численні власні магазини та кав’ярні в містах тогочасної Польщі, зокрема, в Луцьку, Бидгощі, Катовіцах, Королевській Гуті, Любліні, Чуку, Лодзі, Познані, Рівному, Варшаві та Вільнюсі.
Після Другої світової війни акції «Франболі» викупила фірма шоколаду «Ведель», яка є однією із найпопулярніших сьогодні в Польщі.
На жаль, світлин із луцьких кав’ярень та цукерень того часу є дуже мало, і ми вже з ними знайомили в попередній публікації «Луцьк і кава 80 років тому», тому для порівняння показуємо інтер’єр кав’ярень Львівщини того часу.
Джерело: https://polona.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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