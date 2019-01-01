Про що говорив Порошенко на Волині. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ

Петро Порошенко, зокрема, він



Зустріч з Гарантом відбулася сьогодні, 14 березня.



У своїй промові Глава Держави зачепив чимало важливих тем, серед яких - реальні здобутки на пості очільника країни, наприклад, створення боєздатної армії, децентралізація, надання безвізу, отримання томосу, та плани на майбутнє, де у пріоритеті - мир та подолання бідності.



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Спіч Петра Порошенка подаємо без змін:



«Тут, у Ковелі, ми разом з вами творимо майбутнє України. Дорога, високодостойна громада Ковеля, дорогі краяни, гордий за вас і весь народ! Ми з вами 5 років створювали фундамент власної української хати. Ми будували армію, мову, віру. Я прямо зараз прилетів з фронту, де зустрівся на Сході з найкращими у світі українськими військовими-добровольцями і привітав їх зі святом, а ввечері я тут, у Ковелі.



І я дякую за допомогу, яку ви надали у створенні обороноздатної держави.



Мова. Ввімкніть зараз будь-яке радіо і що ви почуєте? Точно українську мову, точно українську пісню. 5 років тому цього точно не було.



Віра. Вітаю вас, що ми зняли нарешті московське ярмо, яке 300 років висіло на шиї українців. Ми з вами створили справжній фундамент державності України. Основи державності створені героїзмом і самовідданою працею українців.



Я хочу подякувати вам і сказати, що ви справжні молодці. Слава Україні! Я дуже гордий, що мені випала честь бути Президентом такої великої нації. Україна є абсолютно унікальною за своєю різноманітністю. Прекрасна Волинь - її ліси, Шацькі озера, замки, храми - надзвичайно багато додають до її багатства. Але найбільше я пишаюся вами. Українці єдині у своїй волелюбності, гордості, розумі, силі. Ми з вами - єдині, а коли ми єдині - ми непереможні.



Ви герої, бо Ковель і всі волиняни зберегли дух свободи, яким ця славетна земля славилася ще з княжих часів, часів козаччини, довгих років боротьби УПА проти двох найжахливіших тоталітарних режимів історії планети. І ніхто не змусить нас забути, забрати нашу горідсть і нашу свободу. Ніхто і ніколи. За час президенства я зробив те, що обіцяв вам 5 років тому - вояки УПА визнані учасниками національно-визвольних змагань і учасниками бойових дій за незалежність держави. 27 років цього не робилося і ми з вами віддали шану нашим героям - воякам УПА.



А ще ми нарешті скасували 23 лютого - свято армії країни-агресора. Своє 14 жовтня ми зробили Днем захисника України. Слава українським воїнам!



Сьогодні ми святкуємо день тих, хто першими став на захист країни - синів і дочок, добровольців. Тисячі ваших земляків стали до лав ЗСУ, ваша область стала надійним тилом для армії, центром волонтерського руху. Наші воїни дали належну відсіч агресору, зупинили його вічною славою. Більше 8 тисяч ваших земляків стали до лав ЗСУ. Серед них - славна 14 бригада. Бійці завжди серед кращих на військових змаганнях і на рівних змагаються з країнами-членами НАТО. Небо країни захищає дислокований тут 39 зенітний полк. Як верховний Головнокомандувач я дякую Ковелю, дякую всій Волині за підтримку нашої армії. Але ворог завдав нам гірких втрат - більше 170 волинян віддали свої життя за незалежність. Серед них - 11 ковельчан. І ми назавжди запам‘ятаємо ціну, заплачену за нашу свободу. Ми ніколи, нікому не дозволимо поставити Волинь і Україну на коліна. Я обіцяю, що Україна буде великою країною - вільною, заможною, країною щасливих людей. Де б я не був, усі одностайні - ми ніколи не здамо нашу землю і країну ворогу, ми ніколи не станемо на коліна. Хоча деякі кандидати у президенти збираються стати на коліна, просити пробачення у Путіна і вимолювати пощади. Ні, наша нація здатна себе захистити і повернути кожен клаптик української землі. Ми наперекір усьому будемо розвиватися. Господь дав нам чудову землю - дух захоплює від краси волинської землі та всієї країни!



У нас, українців, у нашому генетичному коді закладене працелюбство, і ми готові працювати вдень та вночі заради досягнення наших цілей. Ми з вами перемагаємо, тому вони так бісяться. Ми змінюємо нашу країну. Ці зміни скрізь і всюди. Є вони і в Ковелі.



Ваше місто лишається транспортним серцем, від нього прокладаються все нові і нові маршрути до Європи. Напрямок до Грубешева буде і через ваше місто проляже шлях, важливий для всього експорту в країни ЄС. Ваша область дає вже 80% експорту до Європи через зону вільної торгівлі. Реалізується проект індустріального парку «Ковель», - унікальні технології, транспортне серце, нові робочі місця, перспективи для жителів.



Реконструюються школи, амбулаторії. Подивіться, що таке Нова українська школа, як почало змінюватися те, у що вже ніхто не вірив. Пішла ініційована мною реформа медицини, яку розпочали на конфісковані гроші Януковича. Кожна копійка працює на українців. Сьогодні телемедицина дасть можливість людині в селі терміново зв'язатися хоч з Луцьком, хоч з Києвом. У проекти інвестують наші партнери з ЄС. З НЕФКО реалізуються проекти енергоефективності. У ліцеї імені Героїв Небесної Сотні нарешті з'явився майданчик зі штучним покриттям.



Не тільки армія, мова, віра, угода про асоціацію, безвіз, освітня реформа, нова школа, медицина. Децентралізаця - одна з найуспішніших реформ, яка зараз розгортається і змінює волинський край. Ми стаємо країною повноважних громад, що об‘єднують активних і працьовитих людей, які хочуть брати в свої руки майбутнє і відповідальність за його реалізацію.



Сьогодні у нас є амбіція, амбіція бути не просто незалежною країною, а великою країною. Якщо поставимо справжню мету, то будемо рухатися до неї. Усюди ми говоримо Путіну: «Ми ніколи не віддамо свою Україну». Я хочу щоб вони почули це з нашого ковельського майдану. Ми знаходимося зараз на древній прекрасній Волині, землі короля Данила і Лесі Українки. Ми гордий народ, свободолюбивий, але миролюбний народ. Ми ніколи не посягаємо на чужі території. Але ми нікому не дозволимо хазяйнувати на нашій українській землі.



А ще знаєте чому Путін боїться нас? Чому його від нашого томосу аж корчить, як чортів від ладана? Бо ми з вами вільні, інтелектуальні, коли ми об‘єднані - нас точно ніхто не розколить. Ми сильні, ми зможемо стати великою країною. Я в це вірю, я впевнений у цьому. Ми гідні великого майбутнього!



У нас є й другий ворог - бідність. Я обіцяю вам, що у наступні 5 років ми переможемо бідність. Переможемо, бо Україна не заслуговує бути бідною, бо ніхто з вас не заслуговує жити в бідності. Саме тому ми розробили план боротьби проти бідності, який складається з двох частин. Перша частина - почати наступ на бідність зараз, вже, сьогодні.



У першу чергу ми звертаємо увагу на пенсіонерів. Їм зараз важче за будь-кого. Я кожен день з ними зустрічаюся і знаю, як важко їм рахувати гривні до наступної пенсії. Тому це моя перша частина боротьби з бідністю - підвищення пенсій. Пенсія буде підвищуватися з 1 березня для кожного пенсіонера. 200 тисяч пенсіонерів на Волині отримають підвищення, 100 тисяч отримали підвищення на 510 гривень у середньому. Я знаю, що це мало і мене це не задовольняє. Але це те, що ми могли зробити вже і зараз. Я обіцяю, що кожен рік будуть підвищуватися пенсії. Є пенсіонери, які отримали на 800 гривень, на 1000 більше, але є й ті, що отримують мінімальну, пропрацювавши по 20-30 років. Тому було прийнято рішення про компенсацію - із 1 березня вони отримають 2410 гривень. У середньому таких пенсіонерів в країні - 2,1 мільйона гривень. Понад мільйон вже отримали цю доплату. На Волині її отримають майже 65 тисяч осіб, уже отримали - 32 тисячі людей.



Третій постріл у бідність - монетизація субсидій. Раніше компенсації йшли на газові компанії. Я сказав, що це треба припинити і гроші готівкою віддати людям. Мені казали, що ці гроші витратять на щось інше, але ні - треба довіряти і вірити українцям. Це мотивує людей. У березні на Волині субсидії отримують 82 тисячі домогосподарств, середній розмір - 1922 гривні. Це означає, що якщо зекономив 30%, отримаєш до ідексації додатково 600-700 гривень. Ми, як держава це робимо. Перепрошую, що поки не можемо більше, але скоро це зробимо.



У боротьбі проти бідності є ще один компонент - допомога при народженні дитини. Волинь лідирує в країні за кількістю багатодітних родин. Демографія - це доля країни, а я хочу, щоб доля країни була щасливою. Тому при народженні 3, 4, 5 дитини і більше ми запроваджуємо щомісячні виплати на кожну дитину у розмірі приблизно 1700 гривень. Цим ми вирішуємо одразу дві проблеми - бідність і зменшення кількості населення. У мене 4 дітей. І, що важливо, від однієї дружини.



Я в 17 років, як побачив свою Марину, мамі сказав, що одружуюся. Зараз кожен день молюся і дякую Богу за Марину. Вона не просто Перша Леді, вона справжня українка. Марина, чуєш, як тебе вітають на Волині?



Ви знаєте, що я часто буваю на фронті, де кожного разу пересвідчуюся у героїчності наших героїв. І, безумовно, ми маємо їх винагородити.



З 1 квітня доплата бійцеві на першій лінії становитиме 12 тисяч. Усі виплати воїну на передовій будуть перевищувати 22 тисячі. І ми знайдемо ще.



Зростання мінімальної зарплати - ще один удар по бідності. Мінімальна зарплатня була 1378 гривень, а тепер - 4173 гривні. І ми будемо її підвищувати, знижувати тиск податкової на виплати зарплати. Це ще не прорив і я це знаю, але це послідовне збільшення можливостей. Йдеться про, з одного боку, заохочення роботодавців виплачувати належну винагороду працівникові, виведення зарплат з тіні, про легалізацію зайнятості, а відтак про надходження до Пенсійного фонду і, як наслідок, підвищення пенсій.



Перша частина плану закладає основу для того, щоб Україна була великою країною. Друга частина - остаточно перемогти бідність і перейти до загальнонаціонального добробуту. Саме тому нашим пріорітетом зараз є економіка, економіка і ще раз економіка. Прорив економіки має дорівнювати якості життя кожного громадянина. Тому я пропоную проривну формулу в економіці, яку я називаю економіка майбутнього. У нашому плані детально розписано, що ми маємо зробити, щоби кожен з вас побачив, що Україна йде вперед. Наша формула точно гарантує, що до кінця другого мого президентського терміну кожен громадянин країни власною кишенею відчує зростання економіки і зростання добробуту.



Сьогодні потужний економічний ривок і перемога над бідністю точно є питаннями національної безпеки. Саме тому я вам обіцяю, що Україна стане великою державою вільних, щасливих і заможніх людей. Іще 3 роки тому я не міг вам цього обіцяти. Чому? Бо надто сильним був удар по економіці, який завдала російська агресія. Це не лише сама війна, через яку ми втратили ледь не чверть промислового потенціалу.



Рівень безробіття на окупованих територіях сягає 70%. А це ще й закриття Росією ринку для українських товарів, блокада транзиту товарів від Казахстану до Китаю. План Путіна був такий: немає продажу - закриваються підприємства, зупинилися підприємства - починаються протести. Для чого ця п‘ята колона? Вони думають, що нова влада проповзе домовлятися з Путіним. Але ми з вами вистояли і знайшли альтернативу на ринку Євросоюзу. Ми з вами вивели економіку з піке, компенсували значну частину втрат. Економіка країни зараз на підйомі.



Ми повинні пам‘ятати уроки історії. У 1918 році дві держави звернулися до Вселенського патріарха з проханням про автокефалію - Польща і Україна. У 1924 році Польща її отримала, Україна - ні. Знаєте чому? Бо в 1924 році України вже не існувало. Її захопила Московія. І хто в цьому був винен? Політикани, які боролися всередині країни замість того, аби боронити її від зовнішнього ворога. Потім ці політикани поїхали хто в Париж, хто в Берлін... А яку ціну заплатила Україна - Голодомор. 8 мільйонів українців були закатовані голодом. Далі - Червоний терор, катування учасників національно-визвольних змагань, депортація, голод 1946-48 років, гонитва за 60-тниками...7 втрачених поколінь - така ціна.



Але ми дуже добре вивчили уроки і вже 5 років тримаємося разом, тримаємо світову солідарність, боронимо державу, розвиваємо її. І зараз, під час виборчої кампанії, в тилу є чимало тих, хто хоче відкрити таємні входи для московитів, які би ослабили нас зсередини. Я наголошую: нічого у них не вийде, як би вони не верещали. Історичний шанс на зміни, який країна отримала зараз, точно має бути реалізований.



Я маю завершити велику справу, розпочату у 2014 році. Завершити підготовку України до вступу в ЄС і НАТО. Я дякую парламентарям, які допомагають проводити реформи президента, які провели зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО. Є, на жаль, великий ризик, що нас спробують за волосся розвернути назад у Російську імперію. Варто лише помилитися з вибором. 31 березня наш спільних обов‘язок об‘єднати всіх, всіх, хто готовий захищати Україну, хто готовий працювати задля її процвітання, заради безпеки і добробуту. І тут, на цьому майдані, на Волині я прошу мандату довіри на наступні зміни у державі.



Дякую за довіру, підтримку. Дякую, що ми не дамо їм жодного шансу!



Ковель, я тебе дуже люблю! Ковель, ти фантастичний! Волинь, ти наша улюблена і я буду вдень і вночі разом з вами працювати на досягнення цього результату. Ми з вами 31 березня не помилимось».







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