У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У мережі з'явилися світлини чарівних пташок - сивок, які потрапили в об'єктив місцевого фотографа.
Кадри у Facebook оприлюднив волинських фотограф Максим Рудік.
Чоловік пише, що на фото - сивка звичайна.
"Проїзджаючи велосипедами біля сількогосподарських полів ми побачили величезну зграю птахів (близько 130 птахів), що стояли на проростаючому пшеничному полі. 13.03.19, Ківерцівський район, околиці села Борохів", - пише Рудік.
Як виявилось, це були рідкісні сивки звичайні, середнього розміру кулики. В Україні ці птахи не гніздяться, а лише пролітають через нашу територію.
Їх ареал - це тундра і лісотундра, восени вони відлітають зимувати на південь, а навесні повертаються на місця гніздування.
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Кадри у Facebook оприлюднив волинських фотограф Максим Рудік.
Чоловік пише, що на фото - сивка звичайна.
"Проїзджаючи велосипедами біля сількогосподарських полів ми побачили величезну зграю птахів (близько 130 птахів), що стояли на проростаючому пшеничному полі. 13.03.19, Ківерцівський район, околиці села Борохів", - пише Рудік.
Як виявилось, це були рідкісні сивки звичайні, середнього розміру кулики. В Україні ці птахи не гніздяться, а лише пролітають через нашу територію.
Їх ареал - це тундра і лісотундра, восени вони відлітають зимувати на південь, а навесні повертаються на місця гніздування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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