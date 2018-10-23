вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО

У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У мережі з'явилися світлини чарівних пташок - сивок, які потрапили в об'єктив місцевого фотографа.

Кадри у Facebook оприлюднив волинських фотограф Максим Рудік.

Чоловік пише, що на фото - сивка звичайна.

"Проїзджаючи велосипедами біля сількогосподарських полів ми побачили величезну зграю птахів (близько 130 птахів), що стояли на проростаючому пшеничному полі. 13.03.19, Ківерцівський район, околиці села Борохів", - пише Рудік.

Як виявилось, це були рідкісні сивки звичайні, середнього розміру кулики. В Україні ці птахи не гніздяться, а лише пролітають через нашу територію.

Їх ареал - це тундра і лісотундра, восени вони відлітають зимувати на південь, а навесні повертаються на місця гніздування.

У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Максим Рудік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
Сьогодні, 10:34
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У Рівному вщент згорів 2-поверховий пасажирський автобус. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Теракт в мечетях Нової Зеландії: загинули 40 людей
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
На околицях волинського міста побачили одну з найменших пташок Європи. ФОТО На околицях волинського міста побачили одну з найменших пташок Європи. ФОТО
23 січень, 17:56
Перната вівсянка позувала для волинського фотографа Перната вівсянка позувала для волинського фотографа
09 січень, 17:46
У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
23 жовтень, 2018, 16:52
Осінні пейзажі Волинської височини: неймовірні фото Осінні пейзажі Волинської височини: неймовірні фото
22 жовтень, 2018, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
Сьогодні, 10:34
 0
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 10:26
 0
У Рівному вщент згорів 2-поверховий пасажирський автобус. ФОТО
Сьогодні, 10:15
 0
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Теракт в мечетях Нової Зеландії: загинули 40 людей
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8