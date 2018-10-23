У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО

У мережі з'явилися світлини чарівних пташок - сивок, які потрапили в об'єктив місцевого фотографа.Кадри у Facebook оприлюднив волинських фотографЧоловік пише, що на фото - сивка звичайна."Проїзджаючи велосипедами біля сількогосподарських полів ми побачили величезну зграю птахів (близько 130 птахів), що стояли на проростаючому пшеничному полі. 13.03.19, Ківерцівський район, околиці села Борохів", - пише Рудік.Як виявилось, це були рідкісні сивки звичайні, середнього розміру кулики. В Україні ці птахи не гніздяться, а лише пролітають через нашу територію.Їх ареал - це тундра і лісотундра, восени вони відлітають зимувати на південь, а навесні повертаються на місця гніздування.