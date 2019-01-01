Іноземцю, який вербував дівчат для секс-рабства, у Луцьку дали умовне
Сьогодні, 11:42
Судили вірменина, якого разом зі спільником-волинянином спіймали на «Ягодині» під час спроби вивезти з України до Німеччини дівчат у сексуальне рабство.
Вирок чоловікові днями виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, чоловіків спіймали під час переміщення трьох українок через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» до Республіки Польща, звідки у подальшому їх мали перемісти до німецького міста Франкфурт-на-Майні для сексуальної експлуатації.
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Луцький міськрайонний суд визнав вірменина винним. Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі. Щоправда, суд вирішив звільнити організатора секс-рабства від покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину.
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Вирок чоловікові днями виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, чоловіків спіймали під час переміщення трьох українок через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» до Республіки Польща, звідки у подальшому їх мали перемісти до німецького міста Франкфурт-на-Майні для сексуальної експлуатації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
Луцький міськрайонний суд визнав вірменина винним. Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі. Щоправда, суд вирішив звільнити організатора секс-рабства від покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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