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Іноземцю, який вербував дівчат для секс-рабства, у Луцьку дали умовне

Іноземцю, який вербував дівчат для секс-рабства, у Луцьку дали умовне
Судили вірменина, якого разом зі спільником-волинянином спіймали на «Ягодині» під час спроби вивезти з України до Німеччини дівчат у сексуальне рабство.

Вирок чоловікові днями виніс Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, чоловіків спіймали під час переміщення трьох українок через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» до Республіки Польща, звідки у подальшому їх мали перемісти до німецького міста Франкфурт-на-Майні для сексуальної експлуатації.

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Луцький міськрайонний суд визнав вірменина винним. Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі. Щоправда, суд вирішив звільнити організатора секс-рабства від покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину.



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Теги: секс-рабство, Ягодин, Волинь
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