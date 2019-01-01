Повідомили про стан хлопця з Волині, який важко травмувався на заробітках в Німеччині

24-річнийз волинського села Звірів, який важко травмувався на заробітках в Німеччині, сьогодні, 16 березня, почав самостійно дихати.Про цеповідомили знайомі хлопця.Відомо, що учора, 15 березня, ввечері хлопець відкрив очі на декілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть, що рефлекторно, мозок не працює), а сьогодні, 16 березня, він почав самостійно дихати. Лікарі виявили гематому та запалення легень.Нагадаємо, стало відомо про те, що в, його доставили до місцевої лікарні і зараз лікують там. Поруч з ним - мама та сестра.Подробиці того, як усе сталося, наразі невідомі. Зараз він - у комі, переніс зупинку серця. Перевозити до України в такому стані не можна.Рахунки про оплату медичних послуг отримають не раніше вирішення питання між страховою та лікувальним закладом, інформація щодо грошових переказів буде розміщена в соцмережах згодом.Просять будь-якої допомоги.