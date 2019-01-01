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Повідомили про стан хлопця з Волині, який важко травмувався на заробітках в Німеччині

Повідомили про стан хлопця з Волині, який важко травмувався на заробітках в Німеччині
24-річний Василь Сокіл з волинського села Звірів, який важко травмувався на заробітках в Німеччині, сьогодні, 16 березня, почав самостійно дихати.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили знайомі хлопця.

Відомо, що учора, 15 березня, ввечері хлопець відкрив очі на декілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть, що рефлекторно, мозок не працює), а сьогодні, 16 березня, він почав самостійно дихати. Лікарі виявили гематому та запалення легень.

Нагадаємо, стало відомо про те, що волинянин отримав на чужині тяжку травму, його доставили до місцевої лікарні і зараз лікують там. Поруч з ним - мама та сестра.

Подробиці того, як усе сталося, наразі невідомі. Зараз він - у комі, переніс зупинку серця. Перевозити до України в такому стані не можна.

Рахунки про оплату медичних послуг отримають не раніше вирішення питання між страховою та лікувальним закладом, інформація щодо грошових переказів буде розміщена в соцмережах згодом.

Просять будь-якої допомоги.

Реквізити картки ПриватБанку: 5168755113208512 Гудзь Валентина Сергіївна, тел: 0636241217.



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Теги: Василь Сокіл, травма, Німеччина, Волинь
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