«Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки»





Про це говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - пише



Зі слів позафракційного депутата Луцької міської ради Миколи Яручика, створення КП "Луцькі ринки" об'єднало багатьох депутатів, адже очікувалися потужні надходження до міського бюджету. Проте цього не сталося.



"Маємо те, що маємо. Я очікував більшого від КП "Луцькі ринки". Можливо, там перспектива ще буде", – зазначив депутат.



Депутат Луцької міської ради від "Народного контролю" Павло Данильчук розповів, що КП "Луцькі ринки" створювалося як проміжний етап, щоб "вибити" давнього монополіста у сфері обслуговування ринків не тільки в Луцьку, а й в області – "Облспоживспілку". До роботи "Облспоживспілки" було багато зауважень, тож це питання піднімалося неодноразово.



"Я пам'ятаю дві депутатські комісії, створені міською радою, які дали конкретні звіти і рекомендації, де говорилося про розірвання договору оренди з "Облспоживсілкою" і створення комунального підприємства або іншого підрядника. Для чого нам посередник, який "накручує" ціну, заробляючи мільйони доларів?.. А найголовніше – це вирішення проблеми існування "Центрального ринку" в такому вигляді, якому він існує всі ці роки", – зазначив він.



Але робота "Луцьких ринків" виявилася неприбутковою. В нещодавному звіті підприємства йдеться про те, що за останній рік його прибуток становить всього близько 2 мільйонів гривень, з них мільйон гривень – це дотація з міської ради і 900 тисяч – власне їхній заробіток.



"Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат, чесно вам скажу. Я бачу наступне: головне – щоб ми розв'язали ситуацію з "Центральним ринком". Ми обіцяємо, а віз і нині там", – сказав Павло Данильчук.



На думку депутата фракції "Свобода" Миколи Федіка, через "Облспоживспілку" КП "Луцькі ринки" не може повною мірою оперувати тією земельною ділянкою, яку йому передали рішенням Луцькради. "Облспоживспілка" реєструє там нерухоме майно, відповідно КП "Луцькі ринки" не може нею користуватися. Окрім того, є проблема із менеджментом. Проте, на думку депутата, за умови ефективного менеджменту, КП "Луцькі ринки" буде приносити прибутки місту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того, щоб усунути монополіста у сфері обслуговування ринків "Облспоживспілку", Луцькрада створила комунальне підприємство "Луцькі ринки", від якого очікували чималі надходження. Проте за рік роботи КП не виправдало ці сподівання.Про це говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - пише ІА "Конкурент" Зі слів позафракційного депутата Луцької міської ради, створення КП "Луцькі ринки" об'єднало багатьох депутатів, адже очікувалися потужні надходження до міського бюджету. Проте цього не сталося."Маємо те, що маємо. Я очікував більшого від КП "Луцькі ринки". Можливо, там перспектива ще буде", – зазначив депутат.Депутат Луцької міської ради від "Народного контролю"розповів, що КП "Луцькі ринки" створювалося як проміжний етап, щоб "вибити" давнього монополіста у сфері обслуговування ринків не тільки в Луцьку, а й в області – "Облспоживспілку". До роботи "Облспоживспілки" було багато зауважень, тож це питання піднімалося неодноразово."Я пам'ятаю дві депутатські комісії, створені міською радою, які дали конкретні звіти і рекомендації, де говорилося про розірвання договору оренди з "Облспоживсілкою" і створення комунального підприємства або іншого підрядника. Для чого нам посередник, який "накручує" ціну, заробляючи мільйони доларів?.. А найголовніше – це вирішення проблеми існування "Центрального ринку" в такому вигляді, якому він існує всі ці роки", – зазначив він.Але робота "Луцьких ринків" виявилася неприбутковою. В нещодавному звіті підприємства йдеться про те, що за останній рік його прибуток становить всього близько 2 мільйонів гривень, з них мільйон гривень – це дотація з міської ради і 900 тисяч – власне їхній заробіток."Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат, чесно вам скажу. Я бачу наступне: головне – щоб ми розв'язали ситуацію з "Центральним ринком". Ми обіцяємо, а віз і нині там", – сказав Павло Данильчук.На думку депутата фракції "Свобода", через "Облспоживспілку" КП "Луцькі ринки" не може повною мірою оперувати тією земельною ділянкою, яку йому передали рішенням Луцькради. "Облспоживспілка" реєструє там нерухоме майно, відповідно КП "Луцькі ринки" не може нею користуватися. Окрім того, є проблема із менеджментом. Проте, на думку депутата, за умови ефективного менеджменту, КП "Луцькі ринки" буде приносити прибутки місту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію