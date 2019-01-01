Фотограф «упіймав» прудких пернатих у луцькому парку





Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



За словами Олега Бурлаки, фотополювання він влаштував у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.



"Прогулянки парком. Він оживає!" - прокоментував фотограф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Олег Бурлака поділився світлинами з пернатими мешканцями луцького парку.Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook.За словами Олега Бурлаки, фотополювання він влаштував у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки."Прогулянки парком. Він оживає!" - прокоментував фотограф.

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