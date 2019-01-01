Фотограф «упіймав» прудких пернатих у луцькому парку
Сьогодні, 10:16
Луцький фотограф Олег Бурлака поділився світлинами з пернатими мешканцями луцького парку.
Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Олега Бурлаки, фотополювання він влаштував у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
"Прогулянки парком. Він оживає!" - прокоментував фотограф.
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Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Олега Бурлаки, фотополювання він влаштував у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
"Прогулянки парком. Він оживає!" - прокоментував фотограф.
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