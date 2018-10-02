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Жінці, яка потрапила у страшну аварію з Юрієм Яцюком, стало краще

Жінці, яка потрапила у страшну аварію з Юрієм Яцюком, стало краще
Розповіли про стан Галини Стрільчук, яка потрапила у жахливу аварію у Струмівці.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, у ДТП у Струмівці поблизу Луцька 8 березня загинув заслужений журналіст України Юрій Яцюк. Також під час аварії постраждала Галина Стрільчук, яка переходила дорогу разом з ним.

Дружина загиблого журналіста Ольга розповіла, що той повертався з похорону колеги Романа Флішаровського. Після того мав плани ще відвідати могилу батька.

За словами Андрія Смольянінова, в аварії жінка отримала політравму, однак стан постраждалої покращився. Наразі вирішується питання про переведення Галини Стрільчук з відділення анестезіології у соматичне відділення.

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Теги: аварія, Струмівка
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