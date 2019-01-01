Волинянину, який важко травмувався на заробітках в Німеччині, стало гірше
Сьогодні, 21:15
24-річний Василь Сокіл з волинського села Звірів, який важко травмувався на заробітках в Німеччині, сьогодні, 18 березня, знову не може самостійно дихати. Хлопця підключили до апарату штучного дихання.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що волинянин отримав на чужині тяжку травму, його доставили до місцевої лікарні і зараз лікують там. Поруч з ним - мама та сестра.
Подробиці того, як усе сталося, наразі невідомі. Зараз він - у комі, переніс зупинку серця. Перевозити до України в такому стані не можна.
У п'ятницю, 15 березня, ввечері хлопець відкрив очі на декілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть, що рефлекторно, мозок не працює), а в суботу, 16 березня, він почав самостійно дихати. Лікарі виявили гематому та запалення легень.
І от зараз його стан погіршився.
Відтак, волонтери закликають усіх допомогти Василю Соколу.
Реквізити картки ПриватБанку: 5168755113208512 Гудзь Валентина Сергіївна, тел: 0636241217.
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Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що волинянин отримав на чужині тяжку травму, його доставили до місцевої лікарні і зараз лікують там. Поруч з ним - мама та сестра.
Подробиці того, як усе сталося, наразі невідомі. Зараз він - у комі, переніс зупинку серця. Перевозити до України в такому стані не можна.
У п'ятницю, 15 березня, ввечері хлопець відкрив очі на декілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть, що рефлекторно, мозок не працює), а в суботу, 16 березня, він почав самостійно дихати. Лікарі виявили гематому та запалення легень.
І от зараз його стан погіршився.
Відтак, волонтери закликають усіх допомогти Василю Соколу.
Реквізити картки ПриватБанку: 5168755113208512 Гудзь Валентина Сергіївна, тел: 0636241217.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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