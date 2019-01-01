Волинянину, який важко травмувався на заробітках в Німеччині, стало гірше

Василь Сокіл з волинського села Звірів, який важко травмувався на заробітках в Німеччині, сьогодні, 18 березня, знову не може самостійно дихати. Хлопця підключили до апарату штучного дихання.



Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що



Подробиці того, як усе сталося, наразі невідомі. Зараз він - у комі, переніс зупинку серця. Перевозити до України в такому стані не можна.



У п'ятницю, 15 березня, ввечері хлопець відкрив очі на декілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть, що рефлекторно, мозок не працює), а в суботу, 16 березня, він



І от зараз його стан погіршився.





Відтак, волонтери закликають усіх допомогти Василю Соколу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річнийз волинського села Звірів, який важко травмувався на заробітках в Німеччині, сьогодні, 18 березня, знову не може самостійно дихати. Хлопця підключили до апарату штучного дихання.Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що волинянин отримав на чужині тяжку травму , його доставили до місцевої лікарні і зараз лікують там. Поруч з ним - мама та сестра.Подробиці того, як усе сталося, наразі невідомі. Зараз він - у комі, переніс зупинку серця. Перевозити до України в такому стані не можна.У п'ятницю, 15 березня, ввечері хлопець відкрив очі на декілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть, що рефлекторно, мозок не працює), а в суботу, 16 березня, він почав самостійно дихати . Лікарі виявили гематому та запалення легень.І от зараз його стан погіршився.Відтак, волонтери закликають усіх допомогти Василю Соколу.

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