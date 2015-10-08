Волинські лісівники активно співпрацюють із молоддю. ФОТО





Про це йшлося під час засідання Наукової ради, що діє при Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, сьогодні, 18 березня. Повідомляє



Розпочали із загальних питань: що зроблено та як Наукова рада працюватиме у 2019 році. Голова ради Анатолій Гетьманчук зазначив, що протягом минулого року вдалося втілити у життя чимало планів. Активно попрацювали всі: лісівники, науковці, студенти. Та рік, що прийшов, диктує нові завдання.



Зокрема на Волині вже в розпалі традиційна всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» – одна з майсовіших і наймасштабніших.



21 березня світ відзначатиме Міжнародний день лісів. І цього року він пройде під гаслом «Учись любити ліс». Саме цьому святу, особливо важливому для працівників лісової галузі, буде приурочене наступне засідання Наукової ради, що відбудеться у четвер.







– Напередодні Волинським ОУЛМГ було відібрано кращі учнівські тематичні роботи. Вони будуть представлені під час конференції у четвер, 21 березня. В рамках відбору акцентувалося на практичності таких напрацювань. Адже лісівники готові втілювати ці роботи у життя. Ну і вітається креативність, – зазначив Анатолій Гетьманчук.



Такий досвід, наголосила прес-секретар Волинського ОУЛМГ Світлана Думська, на Волині уже є. Минулого року до Міжнародного дня лісів було проведено наукову конференцію із залученням учнівської та студентської молоді. Одна з презентованих робіт успішно знайшла своє практичне застосування.



Цього року чекають не менш корисних і практичних ідей від дітей зі шкільних лісництв. Лісівники очікують, що будуть представлені і мультимедійні проекти. Молодь пропонуватиме свої варіанти розвитку галузі, нові підходи, а лісівники переконують, що вони відкриті для експериментів, тож радо втілюватимуть найкращі ідеї.



Ще одним особливо обговорюваним стало питання необхідності активізації інформаційної роботи у напрямку боротьби із засміченням лісів та підпалами сухої трави.



Варто зазначити: нещодавно Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства ініціювало проведення відкритих тематичних уроків у всіх школах області, звернувшись із відповідним листом до управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА. Мета таких уроків – вплинути на свідомість дітей, які вже давно стали першими помічниками у справі садіння та прибирання лісу, щоб вони не лише самі запам’ятали головні правила поведінки на природі, а й донесли це своїм батькам, рідним.



Начальник відділу лісового господарства ВОУЛМГ, голова обласної організації Товариства лісівників України Борис Бабеляс наголосив на важливості проведення таких уроків у міських школах, де про роботу лісівників знають найменше.







Головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді ВОДА Оксана Малащук запропонувала залучати до такої роботи і самих лісівників, і студентів профільних спеціальностей та звернулася із пропозицією розробити спеціальні інформаційні матеріали.



Особливо молодь, якій тут створювати майбутнє, кажуть лісівники, повинна розуміти, що ліс – не смітник, саме тому державні лісогосподарські підприємства області стабільно організовують акції з прибирання для школярів і студентів. На щастя, охочих допомогти природі вистачає.







Окрім того, під час засідання Наукової ради підбили підсумки роботи Лісівничого молодіжного центру, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ. Про це звітувала керівник-координатор Центру Валентина Юхимчук.



Бути екологічно свідомим нині модно. На цьому акцентували всі учасники засідання. Тому висловили сподівання, що всі започатковані проекти будуть успішними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники постійно вдосконалюють напрямки і форми роботи з молоддю, напрацьовують нові методи, актуальні в сучасних реаліях, таким чином намагаючись зацікавити природничими питаннями якомога більше свідомих людей.Про це йшлося під час засідання Наукової ради, що діє при Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, сьогодні, 18 березня. Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Розпочали із загальних питань: що зроблено та як Наукова рада працюватиме у 2019 році. Голова радизазначив, що протягом минулого року вдалося втілити у життя чимало планів. Активно попрацювали всі: лісівники, науковці, студенти. Та рік, що прийшов, диктує нові завдання.Зокрема на Волині вже в розпалі традиційна всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» – одна з майсовіших і наймасштабніших.21 березня світ відзначатиме Міжнародний день лісів. І цього року він пройде під гаслом «Учись любити ліс». Саме цьому святу, особливо важливому для працівників лісової галузі, буде приурочене наступне засідання Наукової ради, що відбудеться у четвер.– Напередодні Волинським ОУЛМГ було відібрано кращі учнівські тематичні роботи. Вони будуть представлені під час конференції у четвер, 21 березня. В рамках відбору акцентувалося на практичності таких напрацювань. Адже лісівники готові втілювати ці роботи у життя. Ну і вітається креативність, – зазначив Анатолій Гетьманчук.Такий досвід, наголосила прес-секретар Волинського ОУЛМГ, на Волині уже є. Минулого року до Міжнародного дня лісів було проведено наукову конференцію із залученням учнівської та студентської молоді. Одна з презентованих робіт успішно знайшла своє практичне застосування.Цього року чекають не менш корисних і практичних ідей від дітей зі шкільних лісництв. Лісівники очікують, що будуть представлені і мультимедійні проекти. Молодь пропонуватиме свої варіанти розвитку галузі, нові підходи, а лісівники переконують, що вони відкриті для експериментів, тож радо втілюватимуть найкращі ідеї.Ще одним особливо обговорюваним стало питання необхідності активізації інформаційної роботи у напрямку боротьби із засміченням лісів та підпалами сухої трави.Варто зазначити: нещодавно Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства ініціювало проведення відкритих тематичних уроків у всіх школах області, звернувшись із відповідним листом до управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА. Мета таких уроків – вплинути на свідомість дітей, які вже давно стали першими помічниками у справі садіння та прибирання лісу, щоб вони не лише самі запам’ятали головні правила поведінки на природі, а й донесли це своїм батькам, рідним.Начальник відділу лісового господарства ВОУЛМГ, голова обласної організації Товариства лісівників Українинаголосив на важливості проведення таких уроків у міських школах, де про роботу лісівників знають найменше.Головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді ВОДАзапропонувала залучати до такої роботи і самих лісівників, і студентів профільних спеціальностей та звернулася із пропозицією розробити спеціальні інформаційні матеріали.Особливо молодь, якій тут створювати майбутнє, кажуть лісівники, повинна розуміти, що ліс – не смітник, саме тому державні лісогосподарські підприємства області стабільно організовують акції з прибирання для школярів і студентів. На щастя, охочих допомогти природі вистачає.Окрім того, під час засідання Наукової ради підбили підсумки роботи Лісівничого молодіжного центру, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ. Про це звітувала керівник-координатор ЦентруБути екологічно свідомим нині модно. На цьому акцентували всі учасники засідання. Тому висловили сподівання, що всі започатковані проекти будуть успішними.

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