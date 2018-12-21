Повідомили, скільки лучан обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 18:33
Стало відомо, скільки мешканців Луцька підписали декларації з сімейними лікарями.
Про це йдеться у звіті про хід реформування первинної медичної допомоги у місті.
Із початком реформи у Луцьку проводять кампанію щодо укладання декларацій між лікарями, які надають первинну медичну допомогу, та громадянами відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України.
Станом на 1 січня 2019 в місті підписали 148 901 декларацію, що становить 70% від загальної кількості мешканців.
Станом на 14 березня у Луцьку підписали 164 101 декларацію - майже 76,8%.
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Про це йдеться у звіті про хід реформування первинної медичної допомоги у місті.
Із початком реформи у Луцьку проводять кампанію щодо укладання декларацій між лікарями, які надають первинну медичну допомогу, та громадянами відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України.
Станом на 1 січня 2019 в місті підписали 148 901 декларацію, що становить 70% від загальної кількості мешканців.
Станом на 14 березня у Луцьку підписали 164 101 декларацію - майже 76,8%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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