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Повідомили, скільки лучан обрали сімейного лікаря

Повідомили, скільки лучан обрали сімейного лікаря
Стало відомо, скільки мешканців Луцька підписали декларації з сімейними лікарями.

Про це йдеться у звіті про хід реформування первинної медичної допомоги у місті.

Із початком реформи у Луцьку проводять кампанію щодо укладання декларацій між лікарями, які надають первинну медичну допомогу, та громадянами відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 1 січня 2019 в місті підписали 148 901 декларацію, що становить 70% від загальної кількості мешканців.

Станом на 14 березня у Луцьку підписали 164 101 декларацію - майже 76,8%.

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Теги: медицина, реформа, декларації, Луцьк
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