Повідомили, скільки лучан обрали сімейного лікаря

Стало відомо, скільки мешканців Луцька підписали декларації з сімейними лікарями.Про це йдеться у звіті про хід реформування первинної медичної допомоги у місті.Із початком реформи у Луцьку проводять кампанію щодо укладання декларацій між лікарями, які надають первинну медичну допомогу, та громадянами відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України.Станом на 1 січня 2019 в місті підписали 148 901 декларацію, що становить 70% від загальної кількості мешканців.Станом на 14 березня у Луцьку підписали 164 101 декларацію - майже 76,8%.