Яким буде літо в Україні: синоптики дали невтішний прогноз





Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова, - передають



За словами Мартазінової, на початку червня температура в західних областях України складе 15-17 градусів, а в центральних областях та на сході - близько 17-19 градусів.



З середини червня очікується похолодання, яке буде супроводжуватися градом, сильними короткочасними зливами та шквальними вітрами.



За словами Мартазінової, перша половина літа не підійде для відпочинку, але порадує дачників і працівників сільського господарства.



"Наше літо стало коротше. Літо починається з середини червня і закінчується в середині серпня", - повідомила вона.



За її прогнозами, після 15 серпня в Україні розпочнеться рання і довга осінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує пізнє і коротке літо.Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди, - передають Українські Новини За словами Мартазінової, на початку червня температура в західних областях України складе 15-17 градусів, а в центральних областях та на сході - близько 17-19 градусів.З середини червня очікується похолодання, яке буде супроводжуватися градом, сильними короткочасними зливами та шквальними вітрами.За словами Мартазінової, перша половина літа не підійде для відпочинку, але порадує дачників і працівників сільського господарства."Наше літо стало коротше. Літо починається з середини червня і закінчується в середині серпня", - повідомила вона.За її прогнозами, після 15 серпня в Україні розпочнеться рання і довга осінь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію