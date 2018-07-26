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Яким буде літо в Україні: синоптики дали невтішний прогноз

Яким буде літо в Україні: синоптики дали невтішний прогноз
Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує пізнє і коротке літо.

Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова, - передають Українські Новини.

За словами Мартазінової, на початку червня температура в західних областях України складе 15-17 градусів, а в центральних областях та на сході - близько 17-19 градусів.

З середини червня очікується похолодання, яке буде супроводжуватися градом, сильними короткочасними зливами та шквальними вітрами.

За словами Мартазінової, перша половина літа не підійде для відпочинку, але порадує дачників і працівників сільського господарства.

"Наше літо стало коротше. Літо починається з середини червня і закінчується в середині серпня", - повідомила вона.

За її прогнозами, після 15 серпня в Україні розпочнеться рання і довга осінь.

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Теги: прогноз, літо, синоптики
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