У село біля Луцька привезли чудотворні ікони з Афону

У селі Жабка Ківерцівського району протягом цього тижня перебуватимуть чудотворні ікони, привезені свого часу з Афону.Про це у Facebook повідомив священикІкони постійно знаходяться у селі Мала Іловиця у Свято-Амфілохіївському монастирі, що на Тернопільщині. Тепер же їх привезли на Волинь.З вівторка до п'ятниці у Свято-Юріївському храмі о 18:00 служитимуть акафіст перед чудотворними іконами.Перебуватимуть ікони у Жабці до неділі, 24 березня. У суботу та неділю служба розпочнеться о 10:00.