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У село біля Луцька привезли чудотворні ікони з Афону

У село біля Луцька привезли чудотворні ікони з Афону
У селі Жабка Ківерцівського району протягом цього тижня перебуватимуть чудотворні ікони, привезені свого часу з Афону.

Про це у Facebook повідомив священик Андрій Хромяк.

Ікони постійно знаходяться у селі Мала Іловиця у Свято-Амфілохіївському монастирі, що на Тернопільщині. Тепер же їх привезли на Волинь.

З вівторка до п'ятниці у Свято-Юріївському храмі о 18:00 служитимуть акафіст перед чудотворними іконами.

Перебуватимуть ікони у Жабці до неділі, 24 березня. У суботу та неділю служба розпочнеться о 10:00.
У село біля Луцька привезли чудотворні ікони з Афону
У село біля Луцька привезли чудотворні ікони з Афону

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Теги: релігія, ікони, Волинь
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