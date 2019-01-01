У село біля Луцька привезли чудотворні ікони з Афону
Сьогодні, 11:23
У селі Жабка Ківерцівського району протягом цього тижня перебуватимуть чудотворні ікони, привезені свого часу з Афону.
Про це у Facebook повідомив священик Андрій Хромяк.
Ікони постійно знаходяться у селі Мала Іловиця у Свято-Амфілохіївському монастирі, що на Тернопільщині. Тепер же їх привезли на Волинь.
З вівторка до п'ятниці у Свято-Юріївському храмі о 18:00 служитимуть акафіст перед чудотворними іконами.
Перебуватимуть ікони у Жабці до неділі, 24 березня. У суботу та неділю служба розпочнеться о 10:00.
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Про це у Facebook повідомив священик Андрій Хромяк.
Ікони постійно знаходяться у селі Мала Іловиця у Свято-Амфілохіївському монастирі, що на Тернопільщині. Тепер же їх привезли на Волинь.
З вівторка до п'ятниці у Свято-Юріївському храмі о 18:00 служитимуть акафіст перед чудотворними іконами.
Перебуватимуть ікони у Жабці до неділі, 24 березня. У суботу та неділю служба розпочнеться о 10:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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