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Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині

Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині
Померла дитина, яка постраждала у страшній аварії на автодорозі у селі Сокиричі Ківерцівського району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у поліції Волині.

Нагадаємо, 13 березня «Tоyоtа Land Cruiser» врізалась у кінну підводу. Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів транспортного засобу, серед них була малолітня дитина.

18 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина 2017-го року народження померла. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з ч.1 ст.286 ККУ на ч.2 ст.285 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

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Теги: аварія, ДТП, смерть, дитина
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