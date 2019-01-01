Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у поліції Волині.



Нагадаємо,



18 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина 2017-го року народження померла. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з ч.1 ст.286 ККУ на ч.2 ст.285 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла дитина, яка постраждала у страшній аварії на автодорозі у селі Сокиричі Ківерцівського району.Про церозповіли у поліції Волині.Нагадаємо, 13 березня «Tоyоtа Land Cruiser» врізалась у кінну підводу . Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів транспортного засобу, серед них була малолітня дитина.18 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина 2017-го року народження померла. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з ч.1 ст.286 ККУ на ч.2 ст.285 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

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