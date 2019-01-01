Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині
Сьогодні, 12:16
Померла дитина, яка постраждала у страшній аварії на автодорозі у селі Сокиричі Ківерцівського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у поліції Волині.
Нагадаємо, 13 березня «Tоyоtа Land Cruiser» врізалась у кінну підводу. Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів транспортного засобу, серед них була малолітня дитина.
18 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина 2017-го року народження померла. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з ч.1 ст.286 ККУ на ч.2 ст.285 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у поліції Волині.
Нагадаємо, 13 березня «Tоyоtа Land Cruiser» врізалась у кінну підводу. Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів транспортного засобу, серед них була малолітня дитина.
18 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина 2017-го року народження померла. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з ч.1 ст.286 ККУ на ч.2 ст.285 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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