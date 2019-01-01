Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»

Приватна фірма «Лодомерія» завезла у луцькі дитсадки неякісний кисломолочний сир фірми «Хмельницька маслосирбаза», яка виготовляє продукцію під торговою маркою «Вершковий рай», відомою нещодавнім «маргариновим скандалом» у Миколаєві.Про те, що у дитсадках, зокрема у ДНЗ №17, скаржилися на жахливу якість поставленого сирустало відомо з власних джерел. Окрім того, було відомо, що управління освіти ініціювало перевірку продукції із залученням фахівців Держпродспоживслужби. Тож журналісти поцікавилися результатами перевірки.Зауважимо, що згідно з тендерною документацією місцеве підприємство «Лодомерія» як дистриб’ютор зобов’язувалося постачати сир із 18% жирності теж хмельницької фірми «Вівальді Д». Остання, до слова, теж «засвітилася» у скандалі через постачання фальсифікату замість сиру у дитсадки Чернігова, а неякісну сметану цієї фірми вилучали із магазинів на Вінниччині.Але із відповіді Луцькради на запит Інформаційного агентства ВолиньPost стало відомо, що «Лодомерія» завозила не кисломолочний сир із 18% жирності фірми «Вівальді Д», а сир з 10% жирності фірми «Хмельницька маслосирбаза». Згадана вище фірма нещодавно стала фігурантом гучного «маргаринового скандалу» на Миколаївщині, коли деякі фірми спіймали на тому, що вони возили масло виробництва «Хмельницької маслосирбази», у складі якого було 99% немолочних жирів, тобто це – повний фальсифікат.Більше того, у луцькій мерії підтвердили, що сир, який взяли для аналізів у місцевому дитсадку №17, був неякісним та не відповідав вимогам мікробіологічних показників. Тож керівникам дитсадків заборонили приймати та використовувати такий сир. У дитсадку №17 вилучили з обігу залишки партії сиру 10% ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», а постачальникові не перерахували кошти за привезений товар.Відомо також, що «Лодомерія» через такий інцидент має сплатити понад 13 тисяч штрафу. Далі ж підприємство зобов’язали возити сир лише у відповідності до пропозиції конкурсних торгів – кисломолочний сир 18% жирності виробництва ТзОВ «Вівальді Д».«Лодомерію» зобов’язали також здійснювати поставку товару транспортом, який відповідає Правилам перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, та забезпечити перевірку якості і відповідності вимогам ДСТУ у незалежній акредитованій лабораторії сиру кисломолочного 18% жирності виробництва фірми «Вівальді Д», який мали привезти у дитсадки 11 березня.Якщо ж «Лодомерія» не виконає всі вимоги, то Луцькрада грозиться розірвати договір на постачання сиру в односторонньому порядку. Журналісти триматимуть ситуацію на контролі.Нагадаємо, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло про те, що управління освіти Луцької міської ради, а також про ризики такої закупівлі.Згідно з документацією, директором ПП «Лодомерія» є, який є і директором фірми «Тиверія», яка також займається поставкою «молочки» в навчальні заклади Луцька.«Тиверія» - те саме підприємство, з яким пов’язують скандальні обшуки у луцьких ДНЗ та причетність до цього депутата Луцької районної ради. Більше того, згідно з документацією підприємство «Лодомерія» мало орендувати у фірми «Тиверія» автомобіль для поставки «молочки».