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У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО

У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО
У селі Дачне Ківерцівському району трапилась дорожньо-транспорта пригода за участю BMW на литовській реєстрації. Автівка вилетіла на узбіччя і перекинулась.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автопригода трапилась сьогодні, 19 березня, в по обіді.

Свідки інциденту зазначають, що водій втік з місця аварії.

На місці події працює поліція.

Деталі – згодом.

У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО
У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО
У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО
У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО
У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО

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Теги: аварія, Дачне
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Коментарі 1
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