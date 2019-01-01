У селі біля Луцька автівка перевернулася на дах, водій втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 14:54
У селі Дачне Ківерцівському району трапилась дорожньо-транспорта пригода за участю BMW на литовській реєстрації. Автівка вилетіла на узбіччя і перекинулась.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась сьогодні, 19 березня, в по обіді.
Свідки інциденту зазначають, що водій втік з місця аварії.
На місці події працює поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась сьогодні, 19 березня, в по обіді.
Свідки інциденту зазначають, що водій втік з місця аварії.
На місці події працює поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Бляхі тут ніпричьом. То всі так роблять.
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