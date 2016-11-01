Чому на Волині заборонили ловити рибу

Волинських рибалок попередили про заборону вилову риби під час нересту.Про це повідомили у Шацькому національному природному парку."Шацький НПП інформує, що з метою збереження рибних ресурсів і створення сприятливих умов для нересту риб з 20 березня 2019 року по 10 червня 2019 року на водоймах триватиме нерестовий період.Це особливий період у житті риб. Початок нересту залежить від різних факторів: готовність статевих продуктів, температура й солоність води, наявність нерестового субстрату тощо.Любительський і спортивний лов риби в нерестовий період дозволяється здійснювати в межах населених пунктів з берега поплавковою та донною вудкою із загальною кількістю гачків не більше 1 шт. на одного рибалку та спінінгом з блешнею або штучною насадкою, яка замінює блешню", - йдеться у повідомленні.На період нересту забороняється:- перебувати не лише на водоймі, а і в її прибережній смузі із забороненими знаряддями та засобами лову риби;- проводити роботи, що негативно впливають на гідрологічний та гідрохімічний стан озер (в т.ч. миття транстпортних засобів, купання та прання із застосуванням хімічних миючих речовин тощо);- зупинка транспортних засобів ближче, ніж за 100 м від урізу води;- рух плавзасобів на водоймах парку (крім служби охорони парку)."Повідомляємо, що рух моторних човнів на водних об’єктах у нерестовий період завдає значної шкоди біоресурсам. При роботі гвинтів мотору утворюється потужна хвиля, котра виносить ікру на берег та на виступаючу із води рослинність, від цього ікра висихає та гине. Через вібрацію та хвилі, що утворюються від моторних човнів, ікра, яка знаходиться на визріванні, частково струшується, інша покривається піднятим з дна водойми мулом, що також призводить до її загибелі. Адміністрація звертається до громадськості із проханням не бути байдужими до збереження природних ресурсів України. Закликаємо рибалок дотримуватись режиму тиші на воді та вимог чинного природоохоронного законодавства", - зазначили у нацпарку.