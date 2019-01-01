За кермом BMW, яка перекинулася в Дачному, міг бути скандальний луцький адвокат

У селі Дачне Ківерцівського районуЗ власних джерелстало відомо, що за кермом автомобіля міг перебувати луцький адвокат, який раніше вже скоював аварії, до того ж – у стані алкогольного сп’яніння.У понівеченій BMW Х5 знайшли подяку від Ради адвокатів Волинської області на ім’я Ніколаєнка Олеся Андрійовича.Коментар від самого адвоката отримати поки не вдалося.Нагадаємо, у жовтні 2018 року, адвокат скоїв ДТП на повороті з вулиці Дубнівської на Глушець у Луцьку. Тоді він намагався втекти від поліції, залишивши авто. Проте, не зміг оскільки був дуже п’яний. До того ж, у грудні 2016 року Ніколаєнко. Тоді він теж ледве тримався на ногах, а згодом експертиза показала 1,8 проміле алкоголю в крові.