За кермом BMW, яка перекинулася в Дачному, міг бути скандальний луцький адвокат
Сьогодні, 15:40
У селі Дачне Ківерцівського району перекинувся автомобіль BMW на литовській реєстрації. Водій втік з місця ДТП.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що за кермом автомобіля міг перебувати луцький адвокат Олесь Ніколаєнко, який раніше вже скоював аварії, до того ж – у стані алкогольного сп’яніння.
У понівеченій BMW Х5 знайшли подяку від Ради адвокатів Волинської області на ім’я Ніколаєнка Олеся Андрійовича.
Коментар від самого адвоката отримати поки не вдалося.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року, адвокат скоїв ДТП на повороті з вулиці Дубнівської на Глушець у Луцьку. Тоді він намагався втекти від поліції, залишивши авто. Проте, не зміг оскільки був дуже п’яний. До того ж, у грудні 2016 року Ніколаєнко скоїв аварію поблизу Жидичина. Тоді він теж ледве тримався на ногах, а згодом експертиза показала 1,8 проміле алкоголю в крові.
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З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що за кермом автомобіля міг перебувати луцький адвокат Олесь Ніколаєнко, який раніше вже скоював аварії, до того ж – у стані алкогольного сп’яніння.
У понівеченій BMW Х5 знайшли подяку від Ради адвокатів Волинської області на ім’я Ніколаєнка Олеся Андрійовича.
Коментар від самого адвоката отримати поки не вдалося.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року, адвокат скоїв ДТП на повороті з вулиці Дубнівської на Глушець у Луцьку. Тоді він намагався втекти від поліції, залишивши авто. Проте, не зміг оскільки був дуже п’яний. До того ж, у грудні 2016 року Ніколаєнко скоїв аварію поблизу Жидичина. Тоді він теж ледве тримався на ногах, а згодом експертиза показала 1,8 проміле алкоголю в крові.
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