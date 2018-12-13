Психологічна допомога на колесах: луцькому центру для атовців купили автомобіль. ФОТО

У вівторок, 19 березня, відбулася офіційна передача спеціально обладнаного автомобіля для луцького Центру допомоги учасникам АТО.Транспорт купили за сприяння голови Волинської облдержадміністраціїі мецената з ПольщіНагадаємо, минулоріч приміщення на вулиці Привокзальній, 12 відремонтували, адаптували під центр для атовців, працевлаштували для допомоги бійцям психологів та реабілітолога. Також сформували групу швидкого реагування з учасників АТО, які завжди зможуть підтримати побратима, що перебуває у нестабільному психологічному стані чи вчасно приїхати і врятувати, коли боєць цього потребує у кризовий момент. Тільки за два місяці нового року мобільна група здійснила більше 35-ти виїздів без належного транспорту.Меценат Маріуш Годончук – громадянин Республіки Польща, каже, що не планував робити добру справу «на показ», а лише хотів допомогти і від щирого серця зробити подарунок українським бійцям. За такий вчинок Олександр Савченко нагородив благодійника почесною грамотою від ОДА і відзнакою «Патріот України».Такий автомобіль і справді був вкрай необхідний центру для атовців.«Цей центр це – своєрідна зона комфорту, де можна відійти від важких проблем, заспокоїтись, поспілкуватись з побратимами. Це – не радикальне вирішення проблем, а лише маленьке оперативне втручання», – вважає Олександр Савченкою.Голова ОДА зазначив, що завдячувати в цьому потрібно також і психологу, яка на власному досвіді знає, що психологічна допомога потрібна фактично всім учасникам АТО, які були на війні. Усі, хто мав поранення, контузії, бойові втрати, усім, хто ховав побратимів, був під важким обстрілом, потребують підтримки.«За 5 років війни у жодному році ми не мали такої величезної підтримки. Я впевнена, що з такою базою ми врятуємо не одне життя наших військових», – каже Звєрєва.Пошуками «правильного» автомобіля, адаптованого для українських доріг, перевезенням з Польщі та усіма питаннями, які виникали в процесі його перереєстрації, займався керівник центру, атовець, якого Савченко під час заходу теж нагородив почесною грамотою.Ключі та технічний паспорт від автомобіля передали водіюта психологу Олені Звєрєвій.